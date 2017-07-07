Видео было снято владелицей щенка. Она катала своего питомца на велосипеде, щенок в это время находился в специальном "рюкзаке", который был закреплен на велосипедистке.

В ходе всего того времени, пока снимался ролик, щенок неустанно перебирал передними лапами, как будто он тоже крутит педали. Многие интернет-пользователи в комментариях подбадривали, говоря, что "все очень хорошо получается", "щенок работает так усердно".

Некоторые отмечали, что собака, скорее всего, руководствуется инстинктами — она не помогает хозяйке, а ей кажется, что она тоже двигается, поэтому ей и приходится работать лапами.