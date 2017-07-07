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МВД опубликовало видео задержания заместителя гендиректора БелАЗа

07.07.2017 22:48 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Взятку — 1200 долларов США — должностному лицу передал представитель коммерческой структуры за благоприятное решение вопроса о первоочередной оплате за поставленную в адрес завода партию металла.

МВД опубликовало видео задержания заместителя гендиректора БелАЗа
© Pixabay
В Минске при получении взятки задержан заместитель гендиректора БелАЗа

На следующий день правоохранители задержали начальника бюро и экономиста ОАО "БелАЗ", которые с 8 июня по 4 июля текущего года получали взятки от представителей структуры в качестве "благодарности" за нужное решение вопроса о заключении договоров на поставку металла.

Незаконная схема действовала с осени прошлого года — с момента образования коммерческой структуры. Металл для нужд ОАО "БелАЗ" закупался по ценам, превышающим рыночную стоимость, за это представители предприятия систематически получали взятки.

Следствием задержаны шестеро участников преступной группы: трое должностных лиц ОАО "БелАЗ", а также трое представителей коммерческой структуры.

Наложен арест на имущество, принадлежащее фигурантам: шесть автомобилей премиум-класса, денежные средства и ценности, а также семь объектов недвижимости.

 
Теги: Минск
 
 
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Заместитель генерального директора по финансовой и экономической политике ОАО "БелАЗ" был задержан 4 июля во время получения взятки. Смотрите на видео, как...

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