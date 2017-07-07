МВД опубликовало видео задержания заместителя гендиректора БелАЗа

Взятку — 1200 долларов США — должностному лицу передал представитель коммерческой структуры за благоприятное решение вопроса о первоочередной оплате за поставленную в адрес завода партию металла.



© Pixabay Минске В при получении взятки задержан заместитель гендиректора БелАЗа

На следующий день правоохранители задержали начальника бюро и экономиста ОАО "БелАЗ", которые с 8 июня по 4 июля текущего года получали взятки от представителей структуры в качестве "благодарности" за нужное решение вопроса о заключении договоров на поставку металла.

Незаконная схема действовала с осени прошлого года — с момента образования коммерческой структуры. Металл для нужд ОАО "БелАЗ" закупался по ценам, превышающим рыночную стоимость, за это представители предприятия систематически получали взятки.

Следствием задержаны шестеро участников преступной группы: трое должностных лиц ОАО "БелАЗ", а также трое представителей коммерческой структуры.

Наложен арест на имущество, принадлежащее фигурантам: шесть автомобилей премиум-класса, денежные средства и ценности, а также семь объектов недвижимости.