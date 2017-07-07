Летняя сессия ПА ОБСЕ открылась в среду: с приветственным словом перед парламентариями выступил президент Беларуси Александр Лукашенко, после чего пообщался с некоторыми делегатами в менее формальной обстановке и даже попозировал для селфи .

Парламентская ассамблея в Минске будет заседать до воскресенья. Каждый день парламентарии из десятков стран мира не только обсуждают проекты резолюций, но и проводят время в менее формальной обстановке.

Смотрите фотоленту Sputnik о кулуарной части летней сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске.