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ПА ОБСЕ в Минске: политика, кулуары и "гендерный" обед

07.07.2017 20:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Летняя сессия ПА ОБСЕ открылась в среду: с приветственным словом перед парламентариями выступил президент Беларуси Александр Лукашенко, после чего пообщался с некоторыми делегатами в менее формальной обстановке и даже попозировал для селфи.

Парламентская ассамблея в Минске будет заседать до воскресенья. Каждый день парламентарии из десятков стран мира не только обсуждают проекты резолюций, но и проводят время в менее формальной обстановке.

Смотрите фотоленту Sputnik о кулуарной части летней сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ продолжается в Минске. Смотрите фото Sputnik из кулуаров главного политического события Беларуси в июле.

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