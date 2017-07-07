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ПА ОБСЕ в Минске: политика, кулуары и "гендерный" обед
07.07.2017 20:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Летняя сессия ПА ОБСЕ открылась в среду: с приветственным словом перед парламентариями выступил президент Беларуси Александр Лукашенко, после чего пообщался с некоторыми делегатами в менее формальной обстановке и даже
Парламентская ассамблея в Минске будет заседать до воскресенья. Каждый день парламентарии из десятков стран мира не только обсуждают проекты резолюций, но и проводят время в менее формальной обстановке.
Смотрите фотоленту Sputnik о кулуарной части летней сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске.
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Сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ продолжается в Минске. Смотрите фото Sputnik из кулуаров главного политического события Беларуси в июле.
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