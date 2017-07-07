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От Зыбицкой до Серебрянки: 14 новых заведений июня
Нужно наконец признать: лето в этом году так себе. А такая погода — лишний повод засесть в каком-нибудь интересном кафе или баре. AFISHA.TUT.BY собрала список новых мест июня, где весело и вкусно можно скоротать время.
Пекарня Paul
Прямо за Дворцом Республики на месте бывшего «Библоса» 29 июня открылось первое заведение всемирно известной сети Paul.
Первая пекарня Paul открылась во французском городе Лилле в 1889 году. С тех пор булочная-кондитерская под этим именем покорила 30 стран, среди которых — Великобритания, США, Бельгия, Япония, Россия, Польша, Греция. Каждое утро более чем в 500 пекарнях по всему миру выпекают круассаны, багеты и макарони.
Первая минская кафе-пекарня Paul заняла около 300 квадратных метров и рассчитана на 80 человек. За процессом приготовления хлеба и десертов можно наблюдать прямо из зала. У заведения есть достаточно просторная летняя терраса.
Мексиканское кафе Cantina Mexicana
На первом этаже комплекса «Журавинка» открылось кафе аутентичной мексиканской кухни. Здесь готовят самые популярные блюда этой латиноамериканской страны, причем исключительно по традиционным рецептам. Фахитос, буррито, тако, флаутас, начос — звучит, просто как музыка. Но к выбору соусов следует подойти крайне внимательно — как раз они отвечают за финальную остроту.
Зал рассчитан на 60 посадочных мест, а его стены украшены настоящими мексиканскими сомбреро и пончо. По выходным гостей заведения развлекают либо диджеи, либо тематические вечеринки. Также новое заведение может похвастаться роскошным видом на Свислочь и просторной террасой практически на набережной.
«Проект»
Мы уже устали удивляться безразмерности здания по адресу: Зыбицкая, 6. Но и в июне здесь открылись два новых заведения. Одно из них — бар «Проект». Правда, он занял место Martlet, и даже не сменил интерьер, выдержанный в датском стиле «хюгге». В уютном зале можно разместиться за контактной стойкой, одним из обеденных столов или барным с высокими стульями. Всего одновременно здесь может находиться 40 гостей.
В отличие от остальных местных заведений в «Проекте» есть полноценное меню с обедами. Другая концептуальная особенность новичка — отсутствие танцев. Тем не менее по выходным здесь есть и живая музыка и dj-сеты.
«Градус»
Интерьер бара «Градус» выполнен полностью в традициях многих соседей — все тот же лофт и художественные росписи на стенах.
Бар небольшой — рассчитан всего на 40 человек, так что вечеринок с танцами здесь тоже не предвидится. Креативно оформлена коктейльная карта: она имеет три раздела с повышением градуса в напитках — «Прелюдия», «Переправа» и «Понеслась».
Летняя терраса «Двор» кафе Chill Out
Пожалуй, это будет самая «закрытая» терраса Минска. Дело в том, что разместилась она во внутреннем дворике квартала по адресу: пл. Свободы, 4 и со всех четырех сторон ее окружают стены зданий. Над конструкцией возведена легкая крыша, так что звуки города сюда практически не долетают. Тем более что по вечерам здесь играет живая музыка и выступают диджеи. Отдельный шарм пространству придают покрытие пола, напоминающее зеленый газон и гирлянды лампочек под потолком. Попасть на террасу можно через кафе Chill Out.
В меню — европейская и итальянская кухня, коктейльная и винная карта, классический кальян от 25 рублей. Весь июль здесь действует скидка 20% на еду и акция «два ролла по цене одного».
Суши-бар RUN Club
RUN club — это второе заведение полюбившейся многим службы доставки SushiChefArts (первое — на улице Свердлова, 32). В меню по-прежнему весьма внушительный ассортимент от классических до изысканных роллов и суши в оригинальном, авторском исполнении. В качестве новинки — большой выбор свежевыжатых соков Detox холодного отжима по технологии HUROM, а также лимонады и напитки на их основе.
Благодаря огромным окнам у заведения очень светлый, уютный интерьер и прекрасный вид на парк им. Горького.
Кафе La Provence
Перенестись в изысканную Францию предлагает новое кафе La Provence.
Дизайн заведения полностью соответствует названию и выдержан в милом и уютном французском сельском стиле, но с винтажными элементами.
Зал вмещает 50 гостей. Они могут расположиться как на высоких барных стульях за стойкой, так и на стульях, креслах и диванчиках за столиками.
Разумеется, упор в меню сделан на французскую кухню. Здесь можно отведать традиционные супы «Вишисуаз» и «Флорентин», стейк «Филе миньон» с соусом «Беарнес», десерт «Мильфей».
По пятницам и субботам в La Provence устраивают джазовые вечера или играют на рояле.
Ресторан «Ташир пицца»
Известная российская сеть «Ташир пицца» пришла в Беларусь этой зимой, открыв точку на фудкорте в ТРЦ Galleria Minsk. В июне начал работу большой ресторан сети. Залы у заведения очень просторные — есть столики для двоих, троих, четверых гостей и больших компаний.
В меню представлены американская, итальянская и русская кухни. Пиццу здесь готовят в двух форматах: на традиционном и тонком тесте. Кроме того, всегда можно купить кусками, что удобно, когда хотите попробовать что-нибудь новое.
Кроме того, «Ташир пицца» предлагает комбо-обеды различных размеров. Например, минимальный ланч состоит из напитка, салата и куска пиццы. Кстати, дети к такому заказу получают еще и игрушку.
Кафе «Очаг+»
Знаменитый загородный «Очаг» расширяется: второе кафе открылось в самой столице. К интерьеру нового заведения подошли основательно — основной зал украшают фрески в египетском стиле и массивная деревянная мебель и балки. А вот терраса, наоборот, выполнена в светлом минимализме.
Готовят в «Очаг+» блюда армянской и европейской кухонь, но в авторской обработке. И, конечно же, в кафе имеется внушительный ассортимент шашлыка.
Vogue Café
Похоже, у Grand Café появился достойный конкурент. В последний день июня аккурат напротив него открылось новое Vogue Café. Заведение сделано с оглядкой на знаменитого московского тезку. Да и команда поваров во главе с Ириной Гравшиной прибыла из России. Неудивительно, что в меню — блюда русской кухни в авторском прочтении вроде оливье с цесаркой, вареников и пельменей ручной лепки, салата «а-ля винегрет».
Пространство кафе четко зонировано — если первый этаж имеет более непринужденную обстановку, то на втором — столы покрыты белыми скатертями и имеют полную сервировку.
Кафе открывается рано утром, и здесь всегда можно начать день с каши, омлета или круассана.
Carl’s Junior/ Happy Donuts/ Ice-Roll
Carl’s Junior во всем мире славится своими гигантскими бургерами с неожиданными сочетаниями вкусов, картофель «Крискат» в форме «решетки», и «Чили чиз фри» (большая порция картошки с острым соусом чили с добавлением кусочков мяса и тертым соусом чеддер) и, конечно же, системой re-fill: купив стаканчик с напитком, его можно пополнять бесплатно.
Пончиковая Happy Donuts готовит десерт по уникальным рецептам и из высококлассных ингредиентов. В ассортименте — пончики 11 видов с мягкой карамелью, попкорном, темным шоколадом, апельсиновым джемом, лимонной глазурью, Skittles, начинкой из сливочного ириса и другие.
Ice-Roll предлагает попробовать новинку для белорусского рынка — «жареное» мороженое. Причем отдельное удовольствие — это наблюдать за процессом приготовления. Основу будущего мороженого разливают на экстремально холодной сковороде, затем специальными лопатками перемешивают и скручивают в роллы.
Паб «Логово»
С начала июня бок о бок с клубом «Граффити» начал работу новый пивной паб «Логово». Он — логическое и идейное продолжение террасы, открывавшейся ненадолго в прошлом году.
В «Логове» главную роль играет крафтовое пиво: на кранах широкая линейка сортов от «Волковской пивоварни», плюс постоянная ротация напитков от местных пивоварен. Для любителей разнообразить вечер есть хороший выбор коктейлей и шот-меню.
В сопровождение к самодостаточным напиткам здесь предлагают несложные закуски — хот-доги, чебуреки, начос, колбаски. Цены — от 2 рублей за приличный стакан арахиса-mix до 10 рублей за двойную порцию начос с полукилограммовой дозой паштета.
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AFISHA.TUT.BY собрала список новых мест июня, где весело и вкусно можно скоротать время.
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