От Зыбицкой до Серебрянки: 14 новых заведений июня

Нужно наконец признать: лето в этом году так себе. А такая погода — лишний повод засесть в каком-нибудь интересном кафе или баре. AFISHA.TUT.BY собрала список новых мест июня, где весело и вкусно можно скоротать время.

Пекарня Paul

















Где: ул. Интернациональная, 21 Когда: ежедневно, с 7.30 до 24.00. Сколько: багет — 5−6 рублей, круассан — 2,5 рубля, фирменная выпечка — от 70 копеек до 7 рублей, пирожные — 5−7 рублей.

Прямо за Дворцом Республики на месте бывшего «Библоса» 29 июня открылось первое заведение всемирно известной сети Paul.

Первая пекарня Paul открылась во французском городе Лилле в 1889 году. С тех пор булочная-кондитерская под этим именем покорила 30 стран, среди которых — Великобритания, США, Бельгия, Япония, Россия, Польша, Греция. Каждое утро более чем в 500 пекарнях по всему миру выпекают круассаны, багеты и макарони.

Первая минская кафе-пекарня Paul заняла около 300 квадратных метров и рассчитана на 80 человек. За процессом приготовления хлеба и десертов можно наблюдать прямо из зала. У заведения есть достаточно просторная летняя терраса.

Мексиканское кафе Cantina Mexicana















Где: ул. Янки Купалы, 25 Когда: ежедневно и круглосуточно Сколько: основные блюда — от 6 до 9 рублей

На первом этаже комплекса «Журавинка» открылось кафе аутентичной мексиканской кухни. Здесь готовят самые популярные блюда этой латиноамериканской страны, причем исключительно по традиционным рецептам. Фахитос, буррито, тако, флаутас, начос — звучит, просто как музыка. Но к выбору соусов следует подойти крайне внимательно — как раз они отвечают за финальную остроту.

Зал рассчитан на 60 посадочных мест, а его стены украшены настоящими мексиканскими сомбреро и пончо. По выходным гостей заведения развлекают либо диджеи, либо тематические вечеринки. Также новое заведение может похвастаться роскошным видом на Свислочь и просторной террасой практически на набережной.

«Проект»

















Где: ул. Зыбицкая, 6. Когда: ежедневно с 12.00 до 01.00, понедельник — выходной. Сколько: салаты и закуски — от 6 рублей, основные блюда — от 8 рублей, коктейли — 9 рублей, кальяны — от 30 рублей.

Мы уже устали удивляться безразмерности здания по адресу: Зыбицкая, 6. Но и в июне здесь открылись два новых заведения. Одно из них — бар «Проект». Правда, он занял место Martlet, и даже не сменил интерьер, выдержанный в датском стиле «хюгге». В уютном зале можно разместиться за контактной стойкой, одним из обеденных столов или барным с высокими стульями. Всего одновременно здесь может находиться 40 гостей.

В отличие от остальных местных заведений в «Проекте» есть полноценное меню с обедами. Другая концептуальная особенность новичка — отсутствие танцев. Тем не менее по выходным здесь есть и живая музыка и dj-сеты.

«Градус»















Где: ул. Зыбицкая, 6. Когда: ежедневно с 17.00 и до последнего клиента. Сколько: бургеры и салаты — от 6 рублей, коктейли — от 5 рублей.

Интерьер бара «Градус» выполнен полностью в традициях многих соседей — все тот же лофт и художественные росписи на стенах.

Бар небольшой — рассчитан всего на 40 человек, так что вечеринок с танцами здесь тоже не предвидится. Креативно оформлена коктейльная карта: она имеет три раздела с повышением градуса в напитках — «Прелюдия», «Переправа» и «Понеслась».

Летняя терраса «Двор» кафе Chill Out

















Где: пл. Свободы, 4 Когда: ежедневно с 17.00 до 00.00 Сколько: закуски от 6 рублей, салаты и паста — от 7 рублей, основные блюда — от 10 рублей, вино — от 3 рублей, коктейли — от 6 рублей.

Пожалуй, это будет самая «закрытая» терраса Минска. Дело в том, что разместилась она во внутреннем дворике квартала по адресу: пл. Свободы, 4 и со всех четырех сторон ее окружают стены зданий. Над конструкцией возведена легкая крыша, так что звуки города сюда практически не долетают. Тем более что по вечерам здесь играет живая музыка и выступают диджеи. Отдельный шарм пространству придают покрытие пола, напоминающее зеленый газон и гирлянды лампочек под потолком. Попасть на террасу можно через кафе Chill Out.

В меню — европейская и итальянская кухня, коктейльная и винная карта, классический кальян от 25 рублей. Весь июль здесь действует скидка 20% на еду и акция «два ролла по цене одного».

Суши-бар RUN Club











Где: ул. Фрунзе, 7 Когда: ежедневно, с 10.00 до 23.00 Сколько: сеты от 18 рублей, роллы — от 3 рублей 90 копеек за порцию, блюда ланч-меню — от 3 рублей 5 копеек.

RUN club — это второе заведение полюбившейся многим службы доставки SushiChefArts (первое — на улице Свердлова, 32). В меню по-прежнему весьма внушительный ассортимент от классических до изысканных роллов и суши в оригинальном, авторском исполнении. В качестве новинки — большой выбор свежевыжатых соков Detox холодного отжима по технологии HUROM, а также лимонады и напитки на их основе.

Благодаря огромным окнам у заведения очень светлый, уютный интерьер и прекрасный вид на парк им. Горького.

Кафе La Provence



















Где: пр. Рокоссовского, 62. Когда: ежедневно с 12.00 до 23.00, воскресенье — выходной. Сколько: закуски от 8 до 12 рублей, салаты — от 8 до 12 рублей, супы — от 5 до 7 рублей, горячие блюда — от 8 до 16 рублей, десерты — по 4 рубля.

Перенестись в изысканную Францию предлагает новое кафе La Provence.

Дизайн заведения полностью соответствует названию и выдержан в милом и уютном французском сельском стиле, но с винтажными элементами.

Зал вмещает 50 гостей. Они могут расположиться как на высоких барных стульях за стойкой, так и на стульях, креслах и диванчиках за столиками.

Разумеется, упор в меню сделан на французскую кухню. Здесь можно отведать традиционные супы «Вишисуаз» и «Флорентин», стейк «Филе миньон» с соусом «Беарнес», десерт «Мильфей».

По пятницам и субботам в La Provence устраивают джазовые вечера или играют на рояле.

Ресторан «Ташир пицца»



Фото с сайта marketing.by

Где: пр. Дзержинского, 131 Когда: ежедневно с 10.00 до 22.00 Сколько: пицца — от 2 рублей 15 копеек за кусок и от 9 рублей 20 копеек за целую, салаты — от 1 рубля 65 копеек, десерты — от 4 рублей 15 копеек.

Известная российская сеть «Ташир пицца» пришла в Беларусь этой зимой, открыв точку на фудкорте в ТРЦ Galleria Minsk. В июне начал работу большой ресторан сети. Залы у заведения очень просторные — есть столики для двоих, троих, четверых гостей и больших компаний.

В меню представлены американская, итальянская и русская кухни. Пиццу здесь готовят в двух форматах: на традиционном и тонком тесте. Кроме того, всегда можно купить кусками, что удобно, когда хотите попробовать что-нибудь новое.

Кроме того, «Ташир пицца» предлагает комбо-обеды различных размеров. Например, минимальный ланч состоит из напитка, салата и куска пиццы. Кстати, дети к такому заказу получают еще и игрушку.

Кафе «Очаг+»



Фото с сайта ochagkafe.by

Где: ул. Чкалова, 35/1 Когда: ежедневно, с 11.00 до 23.00 в пятницу и субботу — до 02.00 Сколько: шашлык от 4 рублей 10 копеек до 12 рублей 50 копеек за 100 граммов, салаты — от 7 рублей 75 копеек, драники с добавками — от 11 рублей 35 копеек.

Знаменитый загородный «Очаг» расширяется: второе кафе открылось в самой столице. К интерьеру нового заведения подошли основательно — основной зал украшают фрески в египетском стиле и массивная деревянная мебель и балки. А вот терраса, наоборот, выполнена в светлом минимализме.

Готовят в «Очаг+» блюда армянской и европейской кухонь, но в авторской обработке. И, конечно же, в кафе имеется внушительный ассортимент шашлыка.

Vogue Café



Фото со страницы заведения в Instagram

Где: пл. Свободы, 5 Когда: по будням с 08.00 до 24.00, суббота, воскресенье — с 10.00 до 24.00 Сколько: завтраки — от 3 рублей, салаты, закуски и основные блюда — от 9 рублей, ризотто — от 15 рублей.

Похоже, у Grand Café появился достойный конкурент. В последний день июня аккурат напротив него открылось новое Vogue Café. Заведение сделано с оглядкой на знаменитого московского тезку. Да и команда поваров во главе с Ириной Гравшиной прибыла из России. Неудивительно, что в меню — блюда русской кухни в авторском прочтении вроде оливье с цесаркой, вареников и пельменей ручной лепки, салата «а-ля винегрет».

Пространство кафе четко зонировано — если первый этаж имеет более непринужденную обстановку, то на втором — столы покрыты белыми скатертями и имеют полную сервировку.

Кафе открывается рано утром, и здесь всегда можно начать день с каши, омлета или круассана.

Carl’s Junior/ Happy Donuts/ Ice-Roll





Где: Carl’s Junior на фудкорте ТРЦ Galileo (ул. Бобруйская, 6). Happy Donuts на первом этаже ТРЦ Expobel (пересечение ул. Мирошниченко и МКАД). Ice-Roll на третьем этаже ТЦ «Титан» (пр-т Дзержинского, 104). Когда: Carl’s Junior ежедневно с 10.00 до 22.00. Happy Donuts ежедневно с 10.00 до 22.00. Ice-Roll ежедневно с 10.00 до 21.00.

Carl’s Junior во всем мире славится своими гигантскими бургерами с неожиданными сочетаниями вкусов, картофель «Крискат» в форме «решетки», и «Чили чиз фри» (большая порция картошки с острым соусом чили с добавлением кусочков мяса и тертым соусом чеддер) и, конечно же, системой re-fill: купив стаканчик с напитком, его можно пополнять бесплатно.

Пончиковая Happy Donuts готовит десерт по уникальным рецептам и из высококлассных ингредиентов. В ассортименте — пончики 11 видов с мягкой карамелью, попкорном, темным шоколадом, апельсиновым джемом, лимонной глазурью, Skittles, начинкой из сливочного ириса и другие.



Фото: Ирина Бордовская

Ice-Roll предлагает попробовать новинку для белорусского рынка — «жареное» мороженое. Причем отдельное удовольствие — это наблюдать за процессом приготовления. Основу будущего мороженого разливают на экстремально холодной сковороде, затем специальными лопатками перемешивают и скручивают в роллы.

Паб «Логово»

Где: пер. Калинина, 16 Когда: понедельник-четверг — 17.00—23.00, пятница — 17.00—4.00, суббота — 13.00−04.00, воскресенье — 13.00—23.00. Сколько: разливное пиво — 5−6 рублей, бутылочное — от 5 до 15 рублей, арахис-mix — 2 рубля, хот-доги — 5−6 рублей, начос -5−10 рублей.

С начала июня бок о бок с клубом «Граффити» начал работу новый пивной паб «Логово». Он — логическое и идейное продолжение террасы, открывавшейся ненадолго в прошлом году.

В «Логове» главную роль играет крафтовое пиво: на кранах широкая линейка сортов от «Волковской пивоварни», плюс постоянная ротация напитков от местных пивоварен. Для любителей разнообразить вечер есть хороший выбор коктейлей и шот-меню.

В сопровождение к самодостаточным напиткам здесь предлагают несложные закуски — хот-доги, чебуреки, начос, колбаски. Цены — от 2 рублей за приличный стакан арахиса-mix до 10 рублей за двойную порцию начос с полукилограммовой дозой паштета.