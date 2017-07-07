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"Ты - девочка! И это магия!": Вера Брежнева снялась в романтической фотосессии в Париже
Певица и актриса Вера Брежнева приняла участие в волшебной и легкой фотосъемке для сервиса аренды брендовых платьев My Look! (работает в Беларуси, Украине и России), который к своему четырехлетию подготовил серию новых имиджевых фото.
«Эта съемка — о девочке, которая живет в каждой из нас. О ее легкости и внутренней красоте, о волшебстве, которое может происходить с нами, когда мы счастливы. Эта съемка о магии внутри каждой из нас, о которой важно вспоминать не только по праздникам, а стараться проживать с ней каждый день», — объясняют идею фотосерии организаторы.
Сказочные снимки принадлежат авторству московского фотографа Кристины Макеевой. Съемка проходила в Париже, и большинство фотографий были сделаны рано утром, в тот редкий момент, когда улицы мегаполиса пусты и безлюдны.
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Воздушная фотосъемка в самом романтичном городе на Земле
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