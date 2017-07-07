Если тебя нет в социальной сети - значит, тебя вообще нет. Как перестать жить иллюзией?

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Современные медиа делают нашу жизнь виртуальной. Можно по-разному к этому относиться, принимать или нет, но факт есть факт: если твоего аккаунта нет в социальной сети — значит, тебя вообще не существует.

Почти у всех есть электронная почта для работы и интересных подписок; уже не найти того человека, который не пользуется Skype; в профессиональной сфере мы представляем себя через аккаунты в LinkedIn и Facebook, для развлечения используем «ВКонтакте». Сотни подписок, сервисов и приложений не только делают нашу жизнь проще, но и некоторым образом её меняют.

В отличие от реальной жизни, социальная сеть обычно предоставляет возможности некоторой анонимности и избирательности: мы публикуем только самые красивые снимки, пытаемся представить себя с самого лучшего ракурса. Никто не станет рассказывать в Twitter о своём провале на работе или публиковать в Facebook не лучшие фотографии с пятничной вечеринки. Молодая мама загружает в Instagram самые милые, эталонные снимки своего малыша; не найдётся той, которая будет публиковать снимок грязного памперса или собственное лицо с синяками под глазами после бессонной ночи.

Происходит подмена реальной жизни на ту, которую мы сами избирательно моделируем, пытаясь таким образом создать собственный «дивный новый мир». Причём происходит примерно то же самое, что и в романе Оруэла: все знают, что на самом деле стоит за красивыми фотокарточками, но всё равно приходит зависть, что у кого-то на снимке «трава зеленее», тело стройнее или машина дороже. Мы подменяем действительность иллюзией, сами таким образом создавая стандарты для своей и чужой жизни. Проснуться от подобного «тяжёлого сна» и взглянуть на собственное отношение к жизни в социальных сетях порой бывает подобно откровению.

Примерно это случилось со мной полгода назад. С оглядкой назад могу сказать, что этот эксперимент заставил меня по-новому взглянуть на selfie как инструмент самовыражения; и оценить представление себя в социальной сети. В рамках проекта галереи «Ў» один из проектов назывался «Быть как „Я“. Автопортрет как способ самоидентификации. Категория Силы — идентификатор в определении границ личной идентичности». Думаю, то, что происходило на курсе, можно отнести отчасти к социальному эксперименту. Помимо лекционной части, нас ждала практическая часть, где мы фотографировали себя, выполняя различные задания, делали эксперименты над собой, а также над профилем в собственной социальной сети. Нас было 12 человек, многие из заданий были настоящим откровением и вызовом самому себе.

Среди заданий были следующие: сделать автопортрет как портрет (фотографию-самопрезентацию); автопортрет-жест (запечатлеть собственный характерный жест: жест который отражает внешне проявленную личность, а также жест, который характерен при выражении себя физически); психологический жест (запечатлеть собственное состояние, настроение или эмоцию, характерную в целом или на момент создания снимка). Это задание было довольно простым, в отличие от последующих, но даже здесь можно было увидеть разительное отличие обычного selfie от портрета физического или психологического жеста — полученные фото были намного «честнее», тех, что обычно публикуются в профилях. Они были разнообразнее по передаче гаммы эмоций и более соотносились с жизнью. Я решила снять автопортрет, созданный из фрагментов моего тела, ведь моё тело есть я, оно — способ и символ выражения меня, я — это не только красивое лицо, но и нахмуренный лоб, и складки на руке, и пальцы на ногах.



Автопортрет

Следующие задания были сложнее. Среди них было одно, когда следовало зафиксировать жест, характерный для другого человека, а также войти в его состояние, примерить его идентичность на себя. Я «примерила» на себя личность своего друга. Чисто физические и гендерные различия (мой друг — прекрасный бородатый мужчина) ограничивали мою возможность полного копирования характерного для него жеста (он любит запускать руку в бороду), однако на некоторых снимках внешние атрибуты одежды смогли полностью скрыть наши различия, и даже для меня было сложно отличить наши фотографии в процессе подготовки к выставке.



Борода

Еще мы сделали эксперимент с переодеванием. Задача была такая: полностью переодеться в одежду другого человека и повторить отрезок его жизни на пути с работы к дому. Это были совершенно удивительные чувства частичного отказа от себя ради эксперимента. Позже, когда мы рассматривали полученные снимки, то пришли к выводу, что с определённых ракурсов в вечернее время даже наши знакомые не отличили бы нас друг от друга.



Чужая идентичность



Рыцари

Следующее задание касалось социального эксперимента с соцсетями. Нужно было сделать автопортрет, который бы сменил актуальное фото в профиле. Эта фотография должна была быть осознанной спустя все эксперименты, той, которую можно показать аудитории, которую мы называем «друзья». Можно было сделать автопортрет «социальную маску», но возможно было пойти ещё дальше. Я осознанно пошла дальше, выбрав фотографию — антиэстетику, в которой я гиперболизировала макияж на своём лице. Это была определённая ирония над собой, собственному отношению к косметике и своей естественной красоте.



Красота

Дальше — всё более интимно и вызывающе: мы испытывали те границы, за которые способны зайти. Например, личностный, «интимный» портрет — тот, который можно было бы условно отправить в письме близкому человеку, и он рассказал бы только то, что знают о тебе лишь дорогие люди; тот портрет, когда каждый «наедине с собой» — такой, какой есть. Было определённым вызовом показывать такой портрет даже на небольшую аудиторию среди 12 человек, однако в процессе этого я узнала о себе нечто новое, расширив собственные психологические и личностные границы.



Интимный портрет

Наверное, самыми сложными были последние эксперименты: портрет-антиэстетика и портрет-манифест. И они же были наиболее честными, откровенными, приближенными к искусству и наиболее отдалёнными от идеи самопрезентации в социальной сети. Искусство не боится быть некрасивым или провокационным во имя правды и идеи, эксперимента, оно наиболее приближено к жизни и использует самые провокационные символы. Для портрета-антиэстетики я выбрала несколько сюжетов: первый сюжет знаком каждой женщине, когда она остаётся наедине с собой и в попытках быть красивее надевает колготки. Этот процесс довольно неловкий и антиэстетичный и выступает парадоксом к тому, что в итоге мы хотим быть привлекательными.

Второй сюжет связан с игрой тени на лице. Мы всегда пытаемся сфотографировать себя в наиболее выгодном ракурсе и свете, заведомо обманываясь. Я попыталась без страха взглянуть на собственные несовершенства, подсветив себя с неудачных ракурсов, а также предоставить тени надеть на меня её «маску».

Когда мы перестанем играть роли успеха, навязанные массовой культурой? Где будет проходить граница собственного «я» и того образа-маски, который мы предлагаем другим в своих профилях? Когда мы начнём говорить и декларировать действительно важные темы? Думаю, на эти сложные вопросы каждый ответит для себя сам. Я для себя уже нашла ответы.