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"Моя кухня - 2": лаконичный рассказ о таком же дизайне
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Рассказ Сергея и его семьи, которые не указали место жительства:
- Решили написать письмо о ремонте нашей кухни. Зовут меня Сергей, жену Галя, сына Егор. Получили мы ключи в 2015 году.
Если говорить конкретно о кухне, то мы устроили тендер на изготовление мебели для нее.
Побывали у нас представители 4-х фирм. У всех цена оказалась примерно одинаковой. Отдали предпочтение организации, у которой за среднюю стоимость (среди участников «тендера») были включены доводчики фирмы Blume на всех шкафчиках.
Но прежде был трудный выбор скинали. Всё же остановились на варианте от «Керамина» (около 100 BYN).
С техникой было проще. Варочная панель и духовка Bosch обошлись в 500 BYN каждая. Холодильник LG, стоил 1300 BYN. Микроволновку фирмы Teka купили за 350 BYN.
Потолок выбрали натяжной со встроенными светильниками, которые стоили 300 BYN.
Над столом добавили ещё один светильник, он обошелся в 100 BYN. Любим много света!
На полу линолеум, его стоимость - примерно 150 BYN. Под посудомоечную машину пока оставили место.
Сама кухня, таким образом, обошлась в 4000 BYN.
Вот и все, что можно рассказать. Главное, мы все довольны!
Комментирует Костюкевич Татьяна, специалист по работе с клиентами компании «Окнаград»:— Кухня – помещение особенное. Многие называют ее «центром» квартиры, семейного очага. Каждая хозяйка проводит здесь большое количество времени за ежедневным приготовлением пищи. Семейные завтраки, обеды и ужины также принято устраивать здесь. И, естественно, это помещение должно быть уютным и функциональным. Сергей и Галина прекрасно справились с этой задачей, несомненно, не без помощи их помощника – сына Егора.
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На REALTY.TUT.BY продолжает проходить конкурс "Моя кухня - 2". Мы публикуем все истории об обустройстве кухни, которые прислали нам читатели. *Партнерский материал
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