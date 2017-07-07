На REALTY.TUT.BY продолжает проходить конкурс « Моя кухня - 2 ». Мы публикуем все истории об обустройстве кухни, которые прислали нам читатели. После выхода полученных рассказов запустится голосование пользователей TUT.BY. Они и выберут победителей, которые получат призы от наших партнеров.

Рассказ Сергея и его семьи, которые не указали место жительства:

- Решили​ написать письмо о ремонте нашей кухни. Зовут меня Сергей, жену Галя, сына Егор. Получили мы ключи в 2015 году.





Если говорить конкретно о кухне, то мы устроили тендер на изготовление мебели для нее.





Побывали у нас представители 4-х фирм. У всех цена оказалась примерно одинаковой. Отдали предпочтение организации, у которой за среднюю стоимость (среди участников «тендера») были включены доводчики фирмы Blume на всех шкафчиках.

Но прежде был трудный выбор скинали. Всё же остановились на варианте от «Керамина» (около 100 BYN).





С техникой было проще. Варочная панель и духовка Bosch обошлись в 500 BYN каждая. Холодильник LG, стоил 1300 BYN. Микроволновку фирмы Teka купили за 350 BYN.





Потолок выбрали натяжной со встроенными светильниками​, которые стоили 300 BYN.





Над столом добавили ещё один светильник, он обошелся в 100 BYN. Любим много света!





На полу линолеум, его стоимость - примерно 150 BYN. Под посудомоечную машину пока оставили место.





Сама кухня, таким образом, обошлась в 4000 BYN.





Вот и все, что можно рассказать. Главное, мы все довольны!

Комментирует Костюкевич Татьяна, специалист по работе с клиентами компании «Окнаград»: — Кухня – помещение особенное. Многие называют ее «центром» квартиры, семейного очага. Каждая хозяйка проводит здесь большое количество времени за ежедневным приготовлением пищи. Семейные завтраки, обеды и ужины также принято устраивать здесь. И, естественно, это помещение должно быть уютным и функциональным. Сергей и Галина прекрасно справились с этой задачей, несомненно, не без помощи их помощника – сына Егора.

Эта кухня имеет наиболее удачную, квадратную форму, что облегчает планировку, в том числе, расположение рабочего треугольника. Похвально, что Сергей и Галина отдали предпочтение встроенной кухонной технике. Это не только способствовало расширению пространства, но и сделало интерьер более гармоничным.

Известно, что при обустройстве кухни огромное значение имеет цвет. Наши хозяева выбрали теплые цвета для декора окон и стен: обои бежевых оттенков, желто-охровые шторы, и нежный оттенок коричневого для фасадов кухонного гарнитура, ­– именно эти цвета в большей степени помогли создать атмосферу тепла, уюта и гостеприимства. Использование светлых тонов позволило также визуально расширить пространство.

Нельзя не отметить кухонную панель - скинали. Именно эта деталь взяла на себя роль выразительного декора на кухне: контрастные цвета привнесли яркость и стали украшением помещения.

Напоследок желаем Сергею и его семье вдохновения и успешных идей для воплощения своей мечты об уютном красивом интерьере дома, а также удачи в конкурсе!

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