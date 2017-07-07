Звезды за 50, которые не стесняются носить бикини

5 июля 1946 года французский инженер Луи Реар представил первый мини‑купальник, названный им бикини. С тех пор вот уже 71 год бикини не теряют своей актуальности. Сложно представить, но сначала этот предмет гардероба вызвал бурную дискуссию и осуждение: до 1970-х в США полицейские патрулировали пляжи и выписывали штрафы девушкам, которые загорали в бикини. А в Испании, Португалии и Италии их просто запрещали .





В наши дни бикини — это обязательный элемент гардероба любой женщины. Но с возрастом дамы часто отказываются от купальника. Хотя кто сказал, что их могут носить только молодые девушки? Вспоминаем звезд за 50, которые без стеснения выбирают бикини.

Шерон Стоун

59-летняя Шерон Стоун выложила в Сеть фотографию в купальнике, продемонстрировав подписчикам прекрасную фигуру, приурочив снимок ко Дню бикини.

Публикация от Sharon Stone (@sharonstone) Июл 5 2017 в 1:57 PDT

Фото — это своеобразный подарок для поклонников, а также призыв к женщинам «третьего возраста» не стесняться своего тела и принимать возраст с гордостью.

Алла Пугачева



hochu.ua

Фото загорающей в Юрмале Аллы Борисовны всколыхнуло русскоязычный интернет. И хоть певица выбрала закрытый купальник, мы не смогли исключить фотографию из подборки, потому как убедились окончательно, что Примадонна легко даст фору молодым. Снимок попал в публичный доступ благодаря мужу певицы Максиму Галкину.

Рената Литвинова



woman.ru

Рената, которой в этом году исполнилось 50 лет, выглядит чудесно! Она редко делится своими фотографиями с отдыха, но те редкие кадры, что доступны поклонникам, лишний раз убеждают — она богиня!

Синди Кроуфорд



spletnik.ru

Появление 51-летней модели на пляже — это всегда праздник для папарацци. Синди Кроуфорд любит бикини и не стесняется возрастных изменений.

Кристи Бринкли

hochu.ua

Сложно поверить, что актриса и фотомодель разменяла 7-й десяток, но может без проблем носить бикини и радоваться песочку и солнышку.

Холли Берри

Голливудская актриса Холли Берри всю жизнь много времени проводила в спортзале. Как мы видим, результат не заставил себя ждать — в свои 50 Холли Берри не собирается забывать о купальном сезоне.