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"Предлагали сменить гражданство, он отказался". Генменеджер клуба КХЛ - о расставании с белорусом
Генеральный менеджер челябинского «Трактора» Евгений Губарев во время представления новых игроков команды прокомментировал расторжение контракта с белорусским хоккеистом Владимиром Денисовым, сообщает официальный
— Во-первых, он легионер. Во-вторых, мы предлагали Денисову поменять гражданство, быстро все сделать, но он отказался. Поэтому появилась легионерская вакансия. Сейчас идет плотная работа по поиску центрального нападающего, который бы усилил «Трактор». Открылся рынок в Северной Америке, и у нас есть несколько ребят «на карандаше». Будем вести переговоры, ждем хорошего, сильного игрока, — сказал Евгений Губарев.
Отметим, что одним из новобранцев «Трактора» в это межсезонье стал защитник сборной Беларуси Ник Бэйлен.
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Генеральный менеджер челябинского "Трактора" Евгений Губарев во время представления новых игроков команды прокомментировал расторжение контракта с белорусским...
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