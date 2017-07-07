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"Предлагали сменить гражданство, он отказался". Генменеджер клуба КХЛ - о расставании с белорусом

08.07.2017 08:35 — Разное | Tut.by  
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Генеральный менеджер челябинского «Трактора» Евгений Губарев во время представления новых игроков команды прокомментировал расторжение контракта с белорусским хоккеистом Владимиром Денисовым, сообщает официальный сайт уральского клуба.


Владимир Денисов. Фото: hctraktor.org

— Во-первых, он легионер. Во-вторых, мы предлагали Денисову поменять гражданство, быстро все сделать, но он отказался. Поэтому появилась легионерская вакансия. Сейчас идет плотная работа по поиску центрального нападающего, который бы усилил «Трактор». Открылся рынок в Северной Америке, и у нас есть несколько ребят «на карандаше». Будем вести переговоры, ждем хорошего, сильного игрока, — сказал Евгений Губарев.


Ник Бэйлен (третий как слева, так и справа) — среди новобранцев «Трактора». Фото: hctraktor.org

Отметим, что одним из новобранцев «Трактора» в это межсезонье стал защитник сборной Беларуси Ник Бэйлен.

 
 
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Генеральный менеджер челябинского "Трактора" Евгений Губарев во время представления новых игроков команды прокомментировал расторжение контракта с белорусским...

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