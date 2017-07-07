Генеральный менеджер челябинского «Трактора» Евгений Губарев во время представления новых игроков команды прокомментировал расторжение контракта с белорусским хоккеистом Владимиром Денисовым, сообщает официальный сайт уральского клуба.



Владимир Денисов. Фото: hctraktor.org

— Во-первых, он легионер. Во-вторых, мы предлагали Денисову поменять гражданство, быстро все сделать, но он отказался. Поэтому появилась легионерская вакансия. Сейчас идет плотная работа по поиску центрального нападающего, который бы усилил «Трактор». Открылся рынок в Северной Америке, и у нас есть несколько ребят «на карандаше». Будем вести переговоры, ждем хорошего, сильного игрока, — сказал Евгений Губарев.



Ник Бэйлен (третий как слева, так и справа) — среди новобранцев «Трактора». Фото: hctraktor.org

Отметим, что одним из новобранцев «Трактора» в это межсезонье стал защитник сборной Беларуси Ник Бэйлен.