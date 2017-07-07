Видео крушения легкомоторного самолета в Тамбове появилось в сети

По предварительным данным, в результате крушения самолета погиб пилот. На земле жертв и разрушений нет. Полет был санкционирован.

Воздушное судно разбилось около улицы Набережная Тамбова во время авиашоу. Пилот не справился с управлением и на полной скорости врезался в землю. После этого самолет загорелся. По счастливой случайности, никто из зрителей не пострадал.

Обстоятельства ЧП выясняются.