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Видео крушения легкомоторного самолета в Тамбове появилось в сети
08.07.2017 09:15 — Разное | Sputnik Беларусь
По предварительным данным, в результате крушения самолета погиб пилот. На земле жертв и разрушений нет. Полет был санкционирован.
Воздушное судно разбилось около улицы Набережная Тамбова во время авиашоу. Пилот не справился с управлением и на полной скорости врезался в землю. После этого самолет загорелся. По счастливой случайности, никто из зрителей не пострадал.
Обстоятельства ЧП выясняются.
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Следственный комитет России проводит проверку по факту падения легкомоторного самолета в Тамбове. Смотрите на видео, как произошла трагедия.
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