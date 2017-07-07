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Спортобзор: Уимблдонский турнир и перестановки в футболе и хоккее
08.07.2017 10:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Спортивный обозреватель Sputnik Максим Костьян начал обзор спортивных событий с пожелания выздоровления легендарному советскому спортсмену, а ныне тренеру по физической подготовке национальной сборной Беларуси по хоккею Владимиру Буре.
"Неделю назад Владимир был госпитализирован в тяжелом состоянии, около суток пробыл в коме, и его состояние оценивалось как тяжелое, однако накануне жена его сына Павла рассказала, что ему становится лучше, и есть позитивный прогноз", — сообщил обозреватель.
© REUTERS Toby Melville
Тем временем, в Лондоне продолжается Уимблдонский турнир, где белорусы болеют сразу за нескольких соотечественников — Викторию Азаренко, Макса Мирного, Андрея Василевского и Лидию Морозову (последние выступают в парных разрядах и в миксте).
Накануне экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко вышла в 1/8 Уимблдонского турнира, в пятый раз в своей карьере переиграв британскую теннисистку Хизер Уотсон со счетом 3:6, 6:1, 6:4.
"Жаль, что турнир покинула наша молодая соотечественница Арина Соболенко, которая дебютировала на этом турнире и дошла до второго раунда, где, к сожалению, проиграла. Но, на мой взгляд, для молодой 19-летней спортсменки это уже результат и великолепный опыт", — отметил обозреватель.
Приметным событием для футбольных болельщиков стал
"Несмотря на счет 2:0 и ощущение того, что победа далась легко, на самом деле с 7-й минуты минчане играли вдесятером. Почти всю игру провести в меньшинстве — это серьезный удар по психике, но команда выстояла и смогла добиться позитивного результата", — отметил Костьян.
В то же время
© Sputnik / Виктор Толочко
Футбольную тему на уходящей неделе продолжила новость о том, что клуб "Динамо-Брест" подписал соглашение с украинским нападающим Артемом Милевским. Спортсмен признался, что мечтал вернуться на родину и хотел бы стать лучшим игроком Беларуси.
Другое спортивное перемещение оказалось менее радостным для белорусских фанатов. Нападающий Андрей Стась получил российское гражданство и заключил контракт с омским хоккейным клубом "Авангард". Ранее на Чемпионате мира в Париже и Кельне Стась был капитаном сборной Беларуси.
"Мое убеждение в том, что Андрей погнался за длинным рублем. В то же время контракт с омским "Авангардом" заключен на три года. Сейчас Андрей не будет считаться там легионером, и для него это плюс. 2 года назад было принято решение о том, что белорусы и казахи считаются легионерами, и таких игроков в одном клубе должно быть не более пяти", — напомнил Костьян.
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