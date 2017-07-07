Спортобзор: Уимблдонский турнир и перестановки в футболе и хоккее

Спортивный обозреватель Sputnik Максим Костьян начал обзор спортивных событий с пожелания выздоровления легендарному советскому спортсмену, а ныне тренеру по физической подготовке национальной сборной Беларуси по хоккею Владимиру Буре. Отец бывших хоккеистов сборной России Павла и Валерия Буре после перенесенного инсульта находится в клинике в США .

"Неделю назад Владимир был госпитализирован в тяжелом состоянии, около суток пробыл в коме, и его состояние оценивалось как тяжелое, однако накануне жена его сына Павла рассказала, что ему становится лучше, и есть позитивный прогноз", — сообщил обозреватель.



© REUTERS Toby Melville Азаренко вышла в 1/8 финала Уимблдона

Тем временем, в Лондоне продолжается Уимблдонский турнир, где белорусы болеют сразу за нескольких соотечественников — Викторию Азаренко, Макса Мирного, Андрея Василевского и Лидию Морозову (последние выступают в парных разрядах и в миксте).

Накануне экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко вышла в 1/8 Уимблдонского турнира, в пятый раз в своей карьере переиграв британскую теннисистку Хизер Уотсон со счетом 3:6, 6:1, 6:4.

"Жаль, что турнир покинула наша молодая соотечественница Арина Соболенко, которая дебютировала на этом турнире и дошла до второго раунда, где, к сожалению, проиграла. Но, на мой взгляд, для молодой 19-летней спортсменки это уже результат и великолепный опыт", — отметил обозреватель.

Приметным событием для футбольных болельщиков стал выход "Динамо-Минск" во второй квалификационный раунд Лиги Европы после победы над фарерским "Рунавиком" . Ответный поединок между командами на стадионе "Свангаскард" в городе Тофтир (Фарерские острова) завершился победой белорусов.

"Несмотря на счет 2:0 и ощущение того, что победа далась легко, на самом деле с 7-й минуты минчане играли вдесятером. Почти всю игру провести в меньшинстве — это серьезный удар по психике, но команда выстояла и смогла добиться позитивного результата", — отметил Костьян.

В то же время солигорский "Шахтер" покинул розыгрыш Лиги Европы после первого отборочного раунда, уступив на выезде литовской "Судуве" со счетом 2:1 .



© Sputnik / Виктор Толочко Андрей Стась получил гражданство РФ и перешел в "Авангард"

Футбольную тему на уходящей неделе продолжила новость о том, что клуб "Динамо-Брест" подписал соглашение с украинским нападающим Артемом Милевским. Спортсмен признался, что мечтал вернуться на родину и хотел бы стать лучшим игроком Беларуси.

Другое спортивное перемещение оказалось менее радостным для белорусских фанатов. Нападающий Андрей Стась получил российское гражданство и заключил контракт с омским хоккейным клубом "Авангард". Ранее на Чемпионате мира в Париже и Кельне Стась был капитаном сборной Беларуси.

"Мое убеждение в том, что Андрей погнался за длинным рублем. В то же время контракт с омским "Авангардом" заключен на три года. Сейчас Андрей не будет считаться там легионером, и для него это плюс. 2 года назад было принято решение о том, что белорусы и казахи считаются легионерами, и таких игроков в одном клубе должно быть не более пяти", — напомнил Костьян.

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