|
Кроссфит и беременность: американка не отказалась от спорта на 8 месяце
Занятия спортом, а тем более кроссфитом, на позднем сроке выглядит безумной идеей. Но американка Лорен Феррис продолжала поднимать штанги на восьмом
Фотограф Джоэнн Марреро провела с Лорен последний месяц ее беременности и сделала ошеломляющий фотопроект.
Лорен занимается спортом уже пять лет, и она не оставляла физических нагрузок во время двух беременностей. Первому сыну — два года, а второй малыш родился в конце февраля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Разум отказывается верить в происходящее
|
Архив (Разное)
Комментарии