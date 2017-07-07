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Кроссфит и беременность: американка не отказалась от спорта на 8 месяце

08.07.2017 10:10 — Разное | Tut.by  
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Занятия спортом, а тем более кроссфитом, на позднем сроке выглядит безумной идеей. Но американка Лорен Феррис продолжала поднимать штанги на восьмом месяце беременности.

Фотограф Джоэнн Марреро провела с Лорен последний месяц ее беременности и сделала ошеломляющий фотопроект.




Лорен занимается спортом уже пять лет, и она не оставляла физических нагрузок во время двух беременностей. Первому сыну — два года, а второй малыш родился в конце февраля.



 
 
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