На этой неделе в прокат вышел новый захватывающий супергеройский фильм « Человек-паук: Возвращение домой ». Молодой и энергичный Человек-паук и его новый наставник Тони Старк, или привычнее — Железный человек, в одном фильме снова спасают мир, а в этот раз от злодея Стервятника.

А в сети появилось видео о человеке-пауке, который собирается на Парад Героев в Минске.

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А что это такое? — спросите вы.

«Парад героев» — уникальное шествие самых маленьких героев в сопровождении профессиональных аниматоров, которое пройдет при поддержке mothercare. 20 августа на территории Robinson club состоится детский праздник в рамках семейного фестиваля Taste of Minsk , где ожидается большое количество детей в костюмах своих любимых героев!





100 счастливых и радостных детей примут участие в самом шествии.

И, кстати, 10 детей смогут попасть на «Парад героев» через Конкурс в Instagram !

Чтобы получить шанс стать участником парада нужно подготовить классный костюм, затем выложить фото в Instagram до 1 августа с хэштегом #парадгероев и стать подписчиком @parad_geroev. Более подробно тут. ( Правила конкурса )

Счастливые клиенты Mothercare могут получить особенный шанс на участие своего ребенка в Параде героев.



