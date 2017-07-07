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Человек-паук появится на "Параде героев" в Минске
На этой неделе в прокат вышел новый захватывающий супергеройский фильм «
А в сети появилось видео о человеке-пауке, который собирается на Парад Героев в Минске.
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А что это такое? — спросите вы.
«Парад героев» — уникальное шествие самых маленьких героев в сопровождении профессиональных аниматоров, которое пройдет при поддержке mothercare. 20 августа на территории Robinson club состоится детский праздник в рамках семейного
100 счастливых и радостных детей примут участие в самом шествии.
И, кстати, 10 детей смогут попасть на «Парад героев» через
Чтобы получить шанс стать участником парада нужно подготовить классный костюм, затем выложить фото в Instagram до 1 августа с хэштегом #парадгероев и стать подписчиком @parad_geroev. Более подробно
Счастливые
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