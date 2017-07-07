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Человек-паук появится на "Параде героев" в Минске

08.07.2017 10:00 — Разное | Tut.by  
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На этой неделе в прокат вышел новый захватывающий супергеройский фильм «Человек-паук: Возвращение домой». Молодой и энергичный Человек-паук и его новый наставник Тони Старк, или привычнее — Железный человек, в одном фильме снова спасают мир, а в этот раз от злодея Стервятника.

А в сети появилось видео о человеке-пауке, который собирается на Парад Героев в Минске.

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А что это такое? — спросите вы.

«Парад героев» — уникальное шествие самых маленьких героев в сопровождении профессиональных аниматоров, которое пройдет при поддержке mothercare. 20 августа на территории Robinson club состоится детский праздник в рамках семейного фестиваля Taste of Minsk, где ожидается большое количество детей в костюмах своих любимых героев!


100 счастливых и радостных детей примут участие в самом шествии.

И, кстати, 10 детей смогут попасть на «Парад героев» через Конкурс в Instagram!

Чтобы получить шанс стать участником парада нужно подготовить классный костюм, затем выложить фото в Instagram до 1 августа с хэштегом #парадгероев и стать подписчиком @parad_geroev. Более подробно тут. (Правила конкурса)

Счастливые клиенты Mothercare могут получить особенный шанс на участие своего ребенка в Параде героев.


 
Теги: Минск
 
 
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