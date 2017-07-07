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Российские ледоколы будут резать лед мощным лазером

08.07.2017 10:31 — Разное | Tut.by  
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Российские атомные ледоколы смогут резать четырехметровые льдины специальным лазером мощностью 200 кВт, сообщает архангельская газета «У Белого моря».


Фото: amazonaws.com

Применение столь мощной энергетической установки поможет проводить конвои через ледовые поля со скоростью 4-5,5 км в час. Лазерная установка разрабатывается специалистами Национального центра лазерных систем и комплексов «Астрофизика» совместно с учеными Арктического и антарктического НИИ Санкт-Петербурга.

Разработчики уже успешно испытали в лабораторных условиях менее мощный 30-киловаттный лазер с помощью которого с шестиметрового расстояния разрезали льдину толщиной один метр.

Сейчас идет подготовка к испытанию этого лазера на море, для этого будет использоваться дизельный ледокол «Диксон». Полученные данные помогут ученым продвинуться к главной цели проекта — создания лазерной установки мощностью 200 кВт.

Предполагается, что таким лазером можно будет разделывать списанные корабли и оставшиеся от хозяйственной деятельности сооружения на берегу.

Для сравнения американские боевые лазеры имеют мощность в 30 кВт. Таким вооружен десантный корабль ВМС США USS Ponce. В будущем Пентагон планирует испытать установку мощностью 150 кВт.

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Полученные данные помогут ученым продвинуться к цели проекта - создания лазерной установки мощностью 200 кВт.

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