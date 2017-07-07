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Российские ледоколы будут резать лед мощным лазером
Российские атомные ледоколы смогут резать четырехметровые льдины специальным лазером мощностью 200 кВт, сообщает архангельская газета «У Белого моря».
Применение столь мощной энергетической установки поможет проводить конвои через ледовые поля со скоростью 4-5,5 км в час. Лазерная установка разрабатывается специалистами Национального центра лазерных систем и комплексов «Астрофизика» совместно с учеными Арктического и антарктического НИИ Санкт-Петербурга.
Разработчики уже успешно испытали в лабораторных условиях менее мощный 30-киловаттный лазер с помощью которого с шестиметрового расстояния разрезали льдину толщиной один метр.
Сейчас идет подготовка к испытанию этого лазера на море, для этого будет использоваться дизельный ледокол «Диксон». Полученные данные помогут ученым продвинуться к главной цели проекта — создания лазерной установки мощностью 200 кВт.
Предполагается, что таким лазером можно будет разделывать списанные корабли и оставшиеся от хозяйственной деятельности сооружения на берегу.
Для сравнения американские боевые лазеры имеют мощность в 30 кВт. Таким вооружен десантный корабль ВМС США USS Ponce. В будущем Пентагон
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Полученные данные помогут ученым продвинуться к цели проекта - создания лазерной установки мощностью 200 кВт.
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