Теплая суббота: в Минске – солнечно, в стране ожидается до 24 градусов

МИНСК, 8 июл — Sputnik. Кратковременные дожди ожидаются в юго-западных и северо-восточных районах Беларуси, сообщили в субботу Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

В отдельных районах страны прогремят грозы. Ожидается слабый ветер переменных направлений, но при грозах — порывистый.

"Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +18°С до +24°С", — отметили в Гидромете.

В белорусской столице существенных осадков не ожидается (их вероятность составляет всего 5-10%). Максимально воздух прогреется до +19.. +21°С.

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