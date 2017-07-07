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Теплая суббота: в Минске – солнечно, в стране ожидается до 24 градусов

08.07.2017 11:34 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 июл — Sputnik. Кратковременные дожди ожидаются в юго-западных и северо-восточных районах Беларуси, сообщили в субботу Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

В отдельных районах страны прогремят грозы. Ожидается слабый ветер переменных направлений, но при грозах — порывистый.

"Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +18°С до +24°С", — отметили в Гидромете.

В белорусской столице существенных осадков не ожидается (их вероятность составляет всего 5-10%). Максимально воздух прогреется до +19.. +21°С.

Куда сходить в эти выходные 8 и 9 июля в Минске — читайте в обзоре культурных событий Sputnik >>

 
Теги: Минск
 
 
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Жителей и гостей столицы уже с раннего утра радует солнце, но в некоторых районах Беларуси ожидаются дожди.

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