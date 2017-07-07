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Полиция признала, что Винус Уильямс не нарушала правила в смертельном ДТП

08.07.2017 11:34 — Разное | Tut.by  
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Полиция штата Флорида признала, что теннисистка Винус Уильямс не нарушала правила дорожного движения во время аварии, которая привела к смерти 78-летнего американца Джерома Барсона. Об этом сообщает Reuters.

После изучения видеозаписи ДТП сотрудники правоохранительных органов пришли к выводу, что не вовлеченный в аварию автомобиль заставил Уильямс остановиться на перекрестке. После смены сигнала светофора машина под управлением жены погибшего Линды Барсон столкнулась с внедорожником теннисистки.

ДТП произошло 9 июня. По свидетельствам очевидцев, Уильямс за рулем Toyota Sequoia выехала на перекресток на красный сигнал светофора. В ее машину врезался Hyundai Accent, которым управляла Барсон. Ее 78-летний муж спустя две недели скончался в больнице от полученных травм. Семья погибшего подала на теннисистку в суд.

Винус Уильямс — семикратная победительница серии турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. 37-летняя американка четырежды выигрывала золотые медали Олимпийских игр (трижды в паре с младшей сестрой Сереной).

 
 
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Полиция штата Флорида признала, что теннисистка Винус Уильямс не нарушала правила дорожного движения во время аварии, которая привела к смерти 78-летнего...

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