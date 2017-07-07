Кулинарный шедевр: запеченный карп с армянским колоритом

Как уточнил собеседник Sputnik, его фирменный запеченный карп — это мужской рецепт. Женщина будет готовить его аккуратно, исключительно по рецепту, в то время как мужчины обычно импровизируют, что делает особенным и само блюдо, и процесс его приготовления.

"Купил карпика, почистил его, жабры убрал. Режем порционно на пять частей, обязательно побрызгать лимоном, на противень налил подсолнечного масла, положил туда пару головок чеснока, раздавил их ножом, тогда масло ароматным становится", — рассказывает Мелкумов.

Специалист по армянской кухне советует обязательно использовать в качестве приправы тархун или розмарин, которые придадут блюду особый аромат.



© Фото: из личного архива Александра Милкумова Развиваем кулинарный талант: оригинальное блюдо "пюштек"

"На противень выложить кусочки карпа, соединяя их между собой. И между ними уложить дольки лимончика, помидорчик, лучок и плотненько соединить", — говорит Мелкумов.

В качестве гарнира шеф-повар предлагает использовать овощи, например, баклажаны или кабачки, которые нужно порезать кольцами и выложить на противень вокруг карпа.

"Тем кто не любит баклажан, я советую брать маленький круглый молодой картофель, почистить и выложить его целиком вокруг карпа, полив постным маслом. Добавить соли и обязательно побрызгать соком лимона", — советует Мелкумов.

Если вы все же используете кабачок или баклажан, их можно приправить майонезом. Блюдо поставить в духовку до готовности карпа.

Фирменный рецепт приготовления запеченного карпа от Александра Мелкумова слушайте на радио Sputnik Беларусь.