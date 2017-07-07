Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию России о борьбе с терроризмом

МИНСК, 8 июл — Sputnik. Общий комитет ПА ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности принял инициированный и подготовленный Россией проект резолюции о необходимости усиления уголовной ответственности в отношении террористов, а также о борьбе с использованием сети интернет для вербовки террористов.



© Sputnik / Виктор Толочко В ПА ОБСЕ приняли проект резолюции с призывом к России отдать Крым

Участники комитета проголосовали за документ единогласно. Теперь по проекту предстоит голосование всей ассамблеи, парламентариям также предстоит проголосовать за итоговую декларацию ассамблеи, в которую войдут все принятые за эту сессию резолюции.

В документе отмечается необходимость усиления уголовной ответственности, предусмотренной национальными законодательствами стран-участниц ОБСЕ, в отношении лиц, "принимающих участие в финансировании, планировании, подготовке или совершении террористических актов". Также в проекте отмечается важность предупреждения "трансграничного перемещения лиц, оружия и денежных средств, связанных с террористической деятельностью".

"Проект резолюции направлен на предотвращение использования руководителями международного терроризма социальных сетей для вербовки молодежи в ряды боевиков, предоставления лоббистам террора прессы и иных каналов масс-медиа, и устранение государствами-членами ПА ОБСЕ других условий которые, позволяют террористам устанавливать контроль над территориями, куда они проникли и где намерены диктовать населению собственные правила поведения", — заявил, представляя проект документа, депутат Госдумы РФ Николай Ковалев.

Он добавил, что проект резолюции нацелен на отпор терроризму в его современном воплощении и консолидацию международных усилий.

Ковалев также отметил, что несмотря на положения резолюции, где говорится о противодействии вербовки через интернет граждан для участия в террористической деятельности, свобода СМИ и свобода интернета, а также свобода пользования соцсетями ограничены не будут.