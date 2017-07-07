Лукашенко назвал страну, где самые дешевые лекарства в мире /

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил свою малую родину — поселок Копысь в Витебской области, где ответил своим землякам на ряд актуальных вопросов, которые касались общей экономической ситуации, молодежной политики и цен на отечественную фармацевтическую продукцию.



© Sputnik Алексей Никольский Лукашенко: поселки нужно привести в порядок именно так, как в Копыси

"Шесть лет тому назад мы производили около 18% собственных лекарств, все остальное мы завозили из-за границы. Меня это очень беспокоило, поэтому была поставлена задача перед правительством. За пять лет, на сегодняшний день мы имеем 56-57% собственных лекарств, но исходный материал, субстанцию, мы закупаем в Индии, в разных странах мира, и на их основе производим здесь лекарства. Здесь вопрос еще в стоимости этих субстанций. Мы производим сегодня около 40% лекарств стоимостью до 2 рублей, до 1 доллара. 30% мы производим лекарств до 2 долларов стоимостью, часть лекарств — примерно до 5 долларов стоимостью. И лишь 10% дорогих лекарств, так как очень сложно контролировать цену — или субстанция очень дорогая, из которой мы производим здесь лекарства, или мы покупаем импортные лекарства, там свою цену не вставишь", — сказал Александр Лукашенко.

При этом президент отметил, что самые дешевые лекарства в мире — в Беларуси, и пообещал землякам еще раз обратить внимание на факторы ценообразования.

Фрагмент общения белорусского лидера с жителями Копыси слушайте на радио Sputnik Беларусь.