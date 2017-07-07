В Минске проходит международная велогонка. Видеотрансляция TUT!

8 июля в белорусской столице пройдет международная велогонка «Гран-при Минска», в которой примут участие 19 команд из 11 стран мира.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В пятницу соревнования начались 176-километровой гонкой «Кубок Минска», победу в которой праздновал украинец Егор Дементьев из команды «ИСД-Хорби», опередивший в спринте своего соотечественника Андрея Братащука из «Кольса». Третьим стал опытный гонщик «Минска» Евгений Соболь. В топ-10 также попали украинский легионер «Минска» Александр Головаш и трое молодых белорусов — Александр Песецкий, Антон Ивашкин и Василий Строков.

Именно Соболь, проведший яркую атакующую гонку, был назван самым агрессивным участником «Кубка Минска». Командный зачет выиграл велоклуб «Минск», в составе которого помимо Соболя, Головаша и Ивашкина выступали Сергей Попок, Константин Клименков и Станислав Божков.

Сегодня же гонщиков ждет трасса, проложенная по проспекту Победителей со стартом у Дворца спорта и разворотом в районе «Минск-Арены». Участники преодолеют 10 кругов по 14,5 километра. Отметим, что два предыдущих «Гран-при Минска» выиграл гонщик столичного велоклуба Сергей Попок, который выйдет на старт и сегодня.

Старт гонки — в 13.45.