ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске проходит международная велогонка. Видеотрансляция TUT!

08.07.2017 13:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

8 июля в белорусской столице пройдет международная велогонка «Гран-при Минска», в которой примут участие 19 команд из 11 стран мира.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В пятницу соревнования начались 176-километровой гонкой «Кубок Минска», победу в которой праздновал украинец Егор Дементьев из команды «ИСД-Хорби», опередивший в спринте своего соотечественника Андрея Братащука из «Кольса». Третьим стал опытный гонщик «Минска» Евгений Соболь. В топ-10 также попали украинский легионер «Минска» Александр Головаш и трое молодых белорусов — Александр Песецкий, Антон Ивашкин и Василий Строков.

Именно Соболь, проведший яркую атакующую гонку, был назван самым агрессивным участником «Кубка Минска». Командный зачет выиграл велоклуб «Минск», в составе которого помимо Соболя, Головаша и Ивашкина выступали Сергей Попок, Константин Клименков и Станислав Божков.

Сегодня же гонщиков ждет трасса, проложенная по проспекту Победителей со стартом у Дворца спорта и разворотом в районе «Минск-Арены». Участники преодолеют 10 кругов по 14,5 километра. Отметим, что два предыдущих «Гран-при Минска» выиграл гонщик столичного велоклуба Сергей Попок, который выйдет на старт и сегодня.

Старт гонки — в 13.45.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 июля в белорусской столице пройдет международная велогонка "Гран-при Минска", в которой примут участие 19 команд из 11 стран мира.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко назвал страну, где самые дешевые лекарства в мире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика