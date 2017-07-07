Гонщики команды «МАЗ-СПОРТавто» стартовали в ралли-рейде «Шелковый путь», которое станет самым длинной гонкой в мире. Впереди экипажи ожидает 9599 км пути, из которых 4094 км (43% дистанции) придется на спецучастки: бескрайние степи, горные серпантины и коварные пески. Моментами ралли будет превращаться в «скоростное родео» – именно такие встряски ожидают гонщиков.



Фото предоставлено агентством Agt

Марафон стартовал в Москве: после торжественной церемонии на Красной площади организаторы подготовили гонщикам ночной переезд в Чебоксары (а это около 700 км) с небольшим 61-километровым спецучастком – прологом. Каких-то сложностей пока не ожидается: настоящая борьба начнется уже на следующих этапах.

До этого команда успешно прошла административные и технические процедуры – к грузовикам МАЗ претензий не возникло. На машины наклеили стартовые номера, фамилии гонщиков и их группы крови. Делали это в строгом соответствии с цветографической схемой, что добавило сложностей: «дизайнерские изгибы» зачастую не позволяют нанести маркировку равномерно, а всем хочется, чтобы машина выглядела эстетично. Экипажи также обеспечили аптечками, огнетушителями, яркими жилетами, пледами и запасами питьевой воды.



Фото предоставлено агентством Agt

Беларусь на ралли-рейде представит три экипажа. Спорткары практически не изменились с последнего «Дакара». Специалисты разве что повысили мощность и надёжность двигателей и установили новые кондиционеры, чтобы было легче пережить аномальную жару в пустыне Гоби. С собой команда взяла два типа шин для твердых дорог и песков.

Команда выступает в привычном составе. Лидер команды Сергей Вязович едет вместе со штурманом Павлом Гараниным и механиком Андреем Жигулиным. Во второй экипаж вошли пилот Александр Василевский, штурман Дмитрий Вихренко и механик Антон Запорощенко. Третий грузовик повели пилот Алексей Вишневский, штурман Максим Новиков и механик Андрей Неверович.

«Все экипажи ожидает сложная и изнурительная гонка и множество серьёзных испытаний. Но гонщики и техника МАЗ готовы к спартанским условиям. Мы на своём опыте постараемся еще раз доказать, что белорусские грузовики манёвренны, выносливы и неприхотливы», – отметил руководитель команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович.



Фото предоставлено агентством Agt

Соревноваться белорусам предстоит с лучшими гонщиками планеты. КАМАЗ представлен четырьмя экипажами, которые ведут Айрат Мардеев, Эдуард Николаев, Антон Шибалов и Дмитрий Сотников. За победу будет бороться голландец Жерар де Рой на Iveco, победитель прошлогоднего «Дакара». Его партнерами по команде стали Артур Ардавичус и Тон ван Генугтен. В ралли также приняли участие гонщики на Tatra и Renault.



Фото предоставлено агентством Agt

Команда «МАЗ-СПОРТавто» успешно выступает на международных ралли-рейдах «Шёлковый путь» и «Дакар». В прошлом году трем белорусским экипажам удалось войти в первую десятку на «Шёлковом пути», а на последнем «Дакаре» экипаж под управлением Александра Василевского занял 6-е место – лучшее в истории белорусского автоспорта.