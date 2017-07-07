Накануне, 2 июля, пять международных команд прибыли в Беларусь из Польши, Литвы, России и Украины. Бегуны из 25 стран пронесли Факел Мира по пяти маршрутам по направлению к столице республики. Ветки пробега одновременно соединились сегодня утром на площади Победы. Участники торжественно отметили финиш европейской части эстафеты и ее 30-летие.

В праздничной церемонии в центре Минска приняли участие ведущие международные и национальные олимпийцы, послы стран. В пробеге мог поучаствовать любой желающий: пробежать несколько километров, подержать факел или просто поприветствовать бегунов.

"Бег Мира" (Peace Run) — самая протяженная в мире эстафета, ее участники передают из рук в руки горящий факел — символ дружбы и доброй воли. Инициатором проведения пробега является энтузиаст спорта и общественный деятель Шри Чинмой.