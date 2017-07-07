ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Видеофакт: Минск принял финал факельной эстафеты "Бег мира"

08.07.2017 14:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Накануне, 2 июля, пять международных команд прибыли в Беларусь из Польши, Литвы, России и Украины. Бегуны из 25 стран пронесли Факел Мира по пяти маршрутам по направлению к столице республики. Ветки пробега одновременно соединились сегодня утром на площади Победы. Участники торжественно отметили финиш европейской части эстафеты и ее 30-летие.

В праздничной церемонии в центре Минска приняли участие ведущие международные и национальные олимпийцы, послы стран. В пробеге мог поучаствовать любой желающий: пробежать несколько километров, подержать факел или просто поприветствовать бегунов.

"Бег Мира" (Peace Run) — самая протяженная в мире эстафета, ее участники передают из рук в руки горящий факел — символ дружбы и доброй воли. Инициатором проведения пробега является энтузиаст спорта и общественный деятель Шри Чинмой.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотни спортсменов из разных стран мира приняли участие в финальном этапе международной факельной эстафеты "Бег мира"-2017. Смотрите на видео кадры пробега в Минске.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Группа крови на кузове и аптечка. Белорусы на МАЗах отправились в "Шелковый путь"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика