в Могилеве столкнулись два автобуса

Утром 8 июля в Могилеве произошло ДТП с участием двух автобусов, сообщили TUT.BY читатели. В результате у одного из транспортных средств было выбито стекло. О пострадавших не сообщается.



Фото: сообщество МОГИЛЁВ real «ВКонтакте»

Автобусы столкнулись около гостинцы «Могилев». Один из них принадлежит автобусному парку, а второй, скорее всего, частнику. Факт ДПТ подтвердили в Могилевоблавтотрансе, про пострадавших там ничего неизвестно.







Фото: сообщество МОГИЛЁВ real «ВКонтакте»