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в Могилеве столкнулись два автобуса

08.07.2017 14:56 — Разное | Tut.by  
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Утром 8 июля в Могилеве произошло ДТП с участием двух автобусов, сообщили TUT.BY читатели. В результате у одного из транспортных средств было выбито стекло. О пострадавших не сообщается.


Фото: сообщество МОГИЛЁВ real «ВКонтакте»

Автобусы столкнулись около гостинцы «Могилев». Один из них принадлежит автобусному парку, а второй, скорее всего, частнику. Факт ДПТ подтвердили в Могилевоблавтотрансе, про пострадавших там ничего неизвестно.



Фото: сообщество МОГИЛЁВ real «ВКонтакте»
 
Теги: Могилев
 
 
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В результате у одного из транспортных средств было выбито стекло. О пострадавших не сообщается.

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