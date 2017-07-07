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в Могилеве столкнулись два автобуса
Утром 8 июля в Могилеве произошло ДТП с участием двух автобусов, сообщили TUT.BY читатели. В результате у одного из транспортных средств было выбито стекло. О пострадавших не сообщается.
Автобусы столкнулись около гостинцы «Могилев». Один из них принадлежит автобусному парку, а второй, скорее всего, частнику. Факт ДПТ подтвердили в Могилевоблавтотрансе, про пострадавших там ничего неизвестно.
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В результате у одного из транспортных средств было выбито стекло. О пострадавших не сообщается.
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