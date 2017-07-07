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ГУБОПиК о задержании заместителя гендиректора БелАЗа

08.07.2017 15:20 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Во время получения взятки суммой в 1200 долларов от одной из минских компаний задержан заместитель генерального директора по финансовой и экономической политике автозавода БелАЗ. Взятка предназначалась за благоприятное решение вопроса о первоочередной оплате за поставленную партию металла. Начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси Юрий Ткачук прокомментировал причину и обстоятельства задержания.

ГУБОПиК о задержании заместителя гендиректора БелАЗа
© Youtube / МВД Республики Беларусь
МВД опубликовало видео задержания заместителя гендиректора БелАЗа

"Сотрудниками ГУБОП установлено, что должностные лица предприятия систематически получали взятки от представителей коммерческих структур. Данные взятки они получали под определенный процент от суммы сделки, поставляемой продукции на ООО "БелАЗ". Криминальная схема существовала с осени 2016 года", — сообщил Ткачук.

Возбуждены уголовные дела в отношении шести человек, на их имущество наложен арест.

Комментарий начальника отдела ГУБОПиК МВД Беларуси слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси Юрий Ткачук прокомментировал задержание топ-менеджера БелАЗа.

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