Рукопожатие: Трамп отдыхает!

Последнее рукопожатие американского президента Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным стало предметом обсуждения. И, в частности, тройное похлопывание Трампа по предплечью Путина.

Эксперты долго обсуждали, что означает это рукопожатие на языке жестов. Sputnik предложил свою версию рукопожатия с похлопываниями.