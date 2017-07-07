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Рукопожатие: Трамп отдыхает!
08.07.2017 15:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Последнее рукопожатие американского президента Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным стало предметом обсуждения. И, в частности, тройное похлопывание Трампа по предплечью Путина.
Эксперты долго обсуждали, что означает это рукопожатие на языке жестов. Sputnik предложил свою версию рукопожатия с похлопываниями.
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Рукопожатия президента США Дональда Трампа с различными политиками стали мемом в социальных сетях. Sputnik Беларусь решил продемонстрировать свое рукопожатие.
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