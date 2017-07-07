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Мирный с Матковским вышли в 1/8 финала Уимблдона, обыграв трехкратных победителей турнира

08.07.2017 15:41 — Разное | Tut.by  
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Белорус Максим Мирный вместе с поляком Марцином Матковским вышли в 1/8 финала парного разряда Уимблдона.

В матче 2-го круга белорусско-польский дуэт взял верх над братьями Бобом и Майком Брайанами из США — 6:3, 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.

Отметим, что братья Брайаны долгое время являлись сильнейшей теннисной парой планеты, им принадлежит рекорд пребывания на вершине мирового парного рейтинга.

На Уимблдоне они были посеяны на турнире под 5-м номером, ранее они трижды становились победителями этого турнира (2006, 2011, 2013).

 
 
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Белорус Максим Мирный вместе с поляком Марцином Матковским вышли в 1/8 финала парного разряда Уимблдона.

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