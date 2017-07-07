Видеофакт: очевидцы сняли падение акробата в Мадриде

В социальных сетях появилось видео падения артиста на фестивале в Мадриде .

Трагедия произошла вечером 7 июля. Воздушный акробат выступал перед выходом американской рок-группы Green Day.

Также свои искренние соболезнования организаторы выразили семье погибшего. Его память почтут минутой молчания во время фестиваля 8 июля.

Как сообщают местные СМИ, происшествие произошло поздно вечером перед началом выступления известной американской рок-группы Green Day. Воздушный акробат сорвался вниз с 28-метровой высоты и от полученных травм скончался на месте.