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Видеофакт: очевидцы сняли падение акробата в Мадриде

08.07.2017 16:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В социальных сетях появилось видео падения артиста на фестивале в Мадриде.

Трагедия произошла вечером 7 июля. Воздушный акробат выступал перед выходом американской рок-группы Green Day.

Также свои искренние соболезнования организаторы выразили семье погибшего. Его память почтут минутой молчания во время фестиваля 8 июля.

Как сообщают местные СМИ, происшествие произошло поздно вечером перед началом выступления известной американской рок-группы Green Day. Воздушный акробат сорвался вниз с 28-метровой высоты и от полученных травм скончался на месте.

 
 
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Во время музыкального испанского фестиваля Mad Cool акробат упал с 28-метровой высоты, смотрите на видео кадры падения, снятые зрителями.

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