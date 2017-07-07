|
Видеофакт: очевидцы сняли падение акробата в Мадриде
08.07.2017 16:11 — Разное | Sputnik Беларусь
В социальных сетях появилось видео
Трагедия произошла вечером 7 июля. Воздушный акробат выступал перед выходом американской рок-группы Green Day.
Также свои искренние соболезнования организаторы выразили семье погибшего. Его память почтут минутой молчания во время фестиваля 8 июля.
Как сообщают местные СМИ, происшествие произошло поздно вечером перед началом выступления известной американской рок-группы Green Day. Воздушный акробат сорвался вниз с 28-метровой высоты и от полученных травм скончался на месте.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время музыкального испанского фестиваля Mad Cool акробат упал с 28-метровой высоты, смотрите на видео кадры падения, снятые зрителями.
|
Архив (Разное)
Комментарии