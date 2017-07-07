Онищенко: претензии России к белорусской еде не закончатся никогда

Депутат Государственной думы Российской Федерации Геннадий Онищенко, занимавший пост главы Роспотребнадзора до октября 2013 года, считает, что претензии со стороны России к белорусскому продовольствию будут возникать перманентно.

"Эта проблема не бывает временной. Она перманентная. Вы в семье. Всегда у вас все хорошо на кухне? А тут огромная Россия и Беларусь не маленькая. Ни один проверяющий еще никогда никому не нравился, и при этом еще никто не говорит, что это они сами недоработали. Претензии — это не претензии, а движение вперед, и перманентно они были и будут", — сказал Онищенко в эксклюзивном интервью Sputnik.

Он отметил, что этот вопрос поднимался на недавнем заседании Высшего госсовета. "И тот формат обсуждения, который был в выступлениях двух министров, это был тот формат, который должен быть всегда. Не может быть единодушия, единомыслия, но там они продемонстрировали ВГС очень трезвый оценочный подход", — сказал экс-глава Роспотребнадзора.



© Sputnik / Виктор Толочко Онищенко: опыт России по проблемам миграции может быть ценным для ЕС

Он вспомнил и времена первых "молочных войн" между двумя странами, когда был вынужден пойти на "драконовские меры" и закрыть поставки белорусского молока на российский рынок.

По словам Онищенко, он до сих пор уверен в том, что поступил правильно.

В то же время парламентарий напомнил, как в то время преподносились его действия в прессе. "Я помню, что вы тут устроили у себя. Я с умилением наблюдал, как ваши студенты под телекамерами ходили, выливали молоко куда-то там, мой светлый образ изображали в виде какого-то там чучела. Ну зачем это? Я это воспринимал с юмором, потому что у меня кожа толстая. А что остается у людей доверчивых?" — задал он вопрос.

Собеседник Sputnik упрекнул журналистов в том, что они в то время не считали нужным приводить полностью его мнения и поступали "не по-журналистски".

В связи с этим Sputnik пообещал, что беседа с депутатом Госдумы РФ Геннадием Онищенко будет приведена полностью, без купюр. Смотрите на видео Sputnik полную версию интервью.