Шестилетний фанат «Сандерленда» Брэдли Лоуэри, который страдал от нейробластомы (разновидность рака), умер на руках у своих родителей. Об этом сообщила мама ребенка Джемма на странице в Фейсбуке .



Фото: Reuters

Как отметила женщина, последнее время Брэдли уже не мог ни на что ответить, но слушал все, что ему говорят.

Мальчик заслужил за последнее время любовь миллионов, принимая участие в разных футбольных мероприятиях. Его кампания «Борьба Брэдли» собрала более одного миллиона фунтов, которые пойдут на благотворительность.

— Моего храброго мальчика забрали ангелы. Он находился в руках мамы и папы, окруженный семьей. Он был нашим маленьким супегероем и устроил настоящую борьбу, но был нужен где-то там. Нет слов описать наше горе. Спасибо всем за поддержку и добрые слова. Покойся с миром, наш маленький мальчик, и лети высоко с ангелами, — написала мама малыша Джемма.

Брэдли Лоуэри долгое время был талисманом «Сандерленда», посещая матчи любимой команды. Также с ним и его семьей близкие отношения поддерживал бывший форвард команды Джермейн Дефо. Брэдли даже вывел игрока на поле перед поединком квалификации к чемпионату мира-2018 против Литвы (2:0), в котором Джермейн забил гол, отмечает sportarena.com .



Фото: Reuters

Весной Дефо побывал на шестом дне рождения малыша.

А 1 июля они виделись последний раз — Джермейн приезжал навестить маленького друга.

Фото: facebook.com/BradleyLowerysFightAgainstNeuroblastoma

В четверг у «Борнмута» была пресс-конференция к открытию сезона, на которой был и Джермейн Дефо, перешедший этим летом из «Сандерленда». Он уже знал, что состояние Брэдли резко ухудшилось. Когда его спросили о мальчике, Джермейн не смог сдержать слез.

Jermain Defoe talking about little Bradley Lowery, who died today, is very moving. «His love’s genuine.» pic.twitter.com/KiVYmd99Sb — SimonNRicketts (@SimonNRicketts) 7 июля 2017 г.

Ранее малыш Лоуэри посетил матч «Эвертона», став маскотом клуба, который внес 200 тысяч фунтов в фонд имени Брэдли. Смертельно больного фаната в больнице неоднократно посещали игроки «Сандерленда».



Фото: Reuters

Нейробластому мальчику диагностировали еще в возрасте 1,5 лет. Это редкая форма рака, которой заболевают, в основном, новорожденные и маленькие дети. Более двух лет лечения принесли результат — наступила ремиссия. Но через год рак вернулся. Природа этого заболевания пока неизвестна. Более двух лет лечения принесли результат — наступила ремиссия. Но через год рак вернулся.

Фото: facebook.com/BradleyLowerysFightAgainstNeuroblastoma

15 декабря прошлого года 5-летний Брэдли Лоуэри вышел на поле перед матчем «Сандерленда» против «Челси» и забил гол в ворота Асмира Беговича. Это была благотворительная акция, организованная «Сандерлендом» в поддержку своего юного болельщика.

В начале января BBC объявила, что два лучших гола декабря забили Генрих Мхитарян и Брэдли Лоуэри.

«Сандерленд» взял малыша под свое крыло четыре года назад, и за это время Брэдли стал самым знаменитым болельщиком клуба. За его судьбой следила вся премьер-лига — и футболисты, и болельщики.



Фото: Reuters

На лечение болельщика «Сандерленда» от нейробластомы собрали около 700 тысяч фунтов. После лечения в Нью-Йорке болезнь отступила, но затем вернулась вновь.

Сегодня вместе с Джермейном Дефо плачет весь мир. Брэдли Лоуэри не стало.

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