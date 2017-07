Шестилетний фанат «Сандерленда» Брэдли Лоуэри, который страдал от нейробластомы (разновидность рака), умер на руках у своих родителей. Об этом сообщила мама ребенка Джемма на странице в Фейсбуке .

Как отметила женщина, последнее время Брэдли уже не мог ни на что ответить, но слушал все, что ему говорят.

Мальчик заслужил за последнее время любовь миллионов, принимая участие в разных футбольных мероприятиях. Его кампания «Борьба Брэдли» собрала более одного миллиона фунтов, которые пойдут на благотворительность.

— Моего храброго мальчика забрали ангелы. Он находился в руках мамы и папы, окруженный семьей. Он был нашим маленьким супегероем и устроил настоящую борьбу, но был нужен где-то там. Нет слов описать наше горе. Спасибо всем за поддержку и добрые слова. Покойся с миром, наш маленький мальчик, и лети высоко с ангелами, — написала мама малыша Джемма.

Брэдли Лоуэри долгое время был талисманом «Сандерленда», посещая матчи любимой команды. Также с ним и его семьей близкие отношения поддерживал бывший форвард команды Джермейн Дефо. Брэдли даже вывел игрока на поле перед поединком квалификации к чемпионату мира-2018 против Литвы (2:0), в котором Джермейн забил гол, отмечает sportarena.com .

Весной Дефо побывал на шестом дне рождения малыша.

А 1 июля они виделись последний раз — Джермейн приезжал навестить маленького друга.

В четверг у «Борнмута» была пресс-конференция к открытию сезона, на которой был и Джермейн Дефо, перешедший этим летом из «Сандерленда». Он уже знал, что состояние Брэдли резко ухудшилось. Когда его спросили о мальчике, Джермейн не смог сдержать слез.