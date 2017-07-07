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Белорусские волейболисты победили Чехию и занимают второе место в группе на юношеском ЧЕ

08.07.2017 17:21 — Разное | Tut.by  
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Белорусские волейболисты (U-17) победили Чехию и занимают второе место в группе на юношеском чемпионате Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: cev.lu

В матче четвертого тура предварительного этапа турнира, который проходит в турецком городе Конья, подопечные тренеров Алексея Ковалева и Андрея Толочко были сильнее Чехии 3:0 (25:21, 29:27, 25:18).

Наиболее сложно для белорусов сложилась вторая партия встречи, в ходе которой они уступали 19:21, но сумели выиграть 29:27. Уверенно белорусы действовали и на блоке, заработав в этом компоненте 15 очков.

Турнирное положение в группе II: 1. Бельгия — 4 победы/4 матча. 2. Беларусь — 3 победы/4. 3. Италия — ¾. 4. Россия — 2/4. 5. Чехия — 0/4. 6. Испания — 0/4.

В группе I наиболее высокие шансы на выход в полуфинал имеют сборные Турции и Болгарии, которые занимают первое и второе места в таблице.

Заключительный, пятый, тур 8 июля в группе II имеет большое значение для белорусов. Российские волейболисты после поражения от Италии (2:3) и Бельгии (2:3) занимают лишь четвертое место и рискуют не попасть в полуфинал чемпионата, куда выходят по две лучшие команды из группы. В случае победы сборной Беларуси над Россией (начало матча в 20.00) подопечные Алексея Ковалева смогут выйти в ½ финала континентального первенства для игроков до 17 лет.

В других матчах группы II встречаются Бельгия — Италия, Испания — Чехия.

 
 
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Белорусские волейболисты (U-17) победили Чехию и занимают второе место в группе на юношеском чемпионате Европы.

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