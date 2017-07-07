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Баскетболистки сборной Беларуси проиграли канадкам на турнире в Китае
Баскетболистки сборной Беларуси проиграли команде Канады на международном турнире в Китае, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На протяжении всей встречи канадские баскетболистки владели инициативой, а белоруски были в роли догоняющих. Подопечные Натальи Трофимовой сумели выиграть только третью четверть, но в итоге потерпели поражение со счетом 51:66 (6:17, 18:21, 17:15, 10:13).
Сегодня белорусские баскетболистки завершат соревнования матчем с командой Литвы.
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Баскетболистки сборной Беларуси проиграли команде Канады на международном турнире в Китае.
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