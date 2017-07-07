Эксперт о вариантах рукопожатий Дональда Трампа

Встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа ознаменовалась не только длительным (больше запланированного) общением, но и бурным обсуждением в СМИ и социальных сетях языка рукопожатий американского лидера. Директор Центра изучения внешней политики и безопасности Сергей Палагин считает, что нужно более внимательно относиться к сути переговоров и их итогам, а не обсуждать "бэкграунд" и "бэкстейдж", которым сопровождаются политические мероприятия высокого уровня.

"Многие современные аналитики предпочитают не заниматься наукой, а считают количество рукопожатий и сколько раз Путин наклонялся к Мелании Трамп, делают из этого какие-то выводы, но я попытаюсь присоединиться к тем, кто считает суть переговоров серьезным посылом, причем позитивным посылом", — считает эксперт.

Палагин также отметил, что мы можем говорить о парламентских встречах, об экспертном сообществе, но решения будут принимать именно лидеры стран.

"Когда европейские лидеры сидят в опере и ждут концерта, а двое главных зрителей, без которых нельзя начать мероприятие, отсутствуют, а Ангела Меркель нервно обмахивается программкой, с мыслью, что против нее что-то замышляют, становится понятной вся серьезность переговоров российского и американского лидеров", — считает эксперт.

Результаты встречи В. Путина и Д. Трампа, а также эффективность их договоренностей мы увидим и почувствуем в ближайшее время. А оправдаются ли наши надежды на позитивные перемены, судить пока рано, ведь не всегда язык жестов может что-то реально подтверждать.

Интервью с Сергеем Палагиным слушайте на радио Sputnik Беларусь.