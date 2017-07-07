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Новый главный тренер минского "Динамо" представлен команде

08.07.2017 18:06 — Разное | Tut.by  
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Сегодня новый главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер был представлен команде и провел первую тренировку, сообщает официальный сайт «зубров».

Главкома представлял генеральный директор клуба Анатолий Курилец, который выразил уверенность, что под руководством Дуайера в новом сезоне «зубры» покажут достойный результат.


Анатолий Курилец представляет хоккеистам новый тренерский штаб. Фото: hcdinamo.by

Также с командой встретились новые члены тренерского штаба — Сергей Стась, который будет отвечать за защитников, и Константин Кольцов, в чьи обязанности войдет работа с нападающими.


Константин Кольцов, Сергей Стась.


Горди Дуайер, Константин Кольцов, Сергей Стась.


Александр Китаров, Артур Гаврус, Александр Матерухин.


Анатолий Курилец.


Горди Дуайер.



Юрий Кузьменков, Горди Дуайер, Константин Кольцов, Сергей Стась.



А вскоре после встречи тренеры и игроки отправились в игровой зал, где прошла первая тренировка под началом нового главкома.

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Сейчас минское «Динамо», уже вышедшее из отпуска, имеет в обойме 19 хоккеистов. В ростер команды входят следующие игроки: вратари Степан Горячевских, Михаил Карнаухов, защитники Роман Дюков, Дмитрий Коробов, Кристиан Хенкель, Илья Шинкевич, Евгений Лисовец и нападающие Александр Матерухин, Артем Волков, Андрей Степанов, Роб Клинкхаммер, Дмитрий Амброжейчик, Данила Карабань, Евгений Ковыршин, Александр Павлович, Дмитрий Буйницкий, Артур Гаврус, Сергей Дрозд, Александр Китаров.

В статусе просматриваемых в тренировочном лагере команды находятся Руслан Васильчук, Егор Воронов, Дмитрий Знахаренко, а также Богдан Зозон и Никита Устиненко.

Во вторник Горди Дуайер проведет с игроками ледовое занятие, открытое для прессы.

 
 
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Сегодня новый главный тренер минского "Динамо" Горди Дуайер был представлен команде и провел первую тренировку.

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