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Новый главный тренер минского "Динамо" представлен команде
Сегодня новый главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер был представлен команде и провел первую тренировку, сообщает официальный
Главкома представлял генеральный директор клуба Анатолий Курилец, который выразил уверенность, что под руководством Дуайера в новом сезоне «зубры» покажут достойный результат.
Также с командой встретились новые члены тренерского штаба — Сергей Стась, который будет отвечать за защитников, и Константин Кольцов, в чьи обязанности войдет работа с нападающими.
Горди Дуайер.
А вскоре после встречи тренеры и игроки отправились в игровой зал, где прошла первая тренировка под началом нового главкома.
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Сейчас минское «Динамо», уже вышедшее из отпуска, имеет в обойме 19 хоккеистов. В ростер команды входят следующие игроки: вратари Степан Горячевских, Михаил Карнаухов, защитники Роман Дюков, Дмитрий Коробов, Кристиан Хенкель, Илья Шинкевич, Евгений Лисовец и нападающие Александр Матерухин, Артем Волков, Андрей Степанов, Роб Клинкхаммер, Дмитрий Амброжейчик, Данила Карабань, Евгений Ковыршин, Александр Павлович, Дмитрий Буйницкий, Артур Гаврус, Сергей Дрозд, Александр Китаров.
В статусе просматриваемых в тренировочном лагере команды находятся Руслан Васильчук, Егор Воронов, Дмитрий Знахаренко, а также Богдан Зозон и Никита Устиненко.
Во вторник Горди Дуайер проведет с игроками ледовое занятие, открытое для прессы.
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Сегодня новый главный тренер минского "Динамо" Горди Дуайер был представлен команде и провел первую тренировку.
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