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Самые очаровательные и спортивные. В столице прошел конкурс "Веломисс-2017"

08.07.2017 19:32 — Разное | Tut.by  
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8 июля в Минске прошел конкурс «Веломисс-2017». Претендентки на звание самой очаровательной велосипедистки города соревновались в двух номинациях — «Мисс Велограция» и «Мисс Велоспорт». В первой из них девушек оценивали в первую очередь по внешнему образу, во второй — по мастерству владения велосипедом. Как это было, смотрите в фоторепортаже GO.TUT.BY.



















 
Теги: Минск
 
 
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8 июля в Минске прошел конкурс "Веломисс-2017". Как это было, смотрите в фоторепортаже GO.TUT.BY.

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