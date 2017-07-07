8 июля в Минске прошел конкурс «Веломисс-2017». Претендентки на звание самой очаровательной велосипедистки города соревновались в двух номинациях — «Мисс Велограция» и «Мисс Велоспорт». В первой из них девушек оценивали в первую очередь по внешнему образу, во второй — по мастерству владения велосипедом. Как это было, смотрите в фоторепортаже GO.TUT.BY.































































