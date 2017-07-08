Белорусские баскетболистки проиграли все 6 матчей в турне по Китаю

Баскетболистки сборной Беларуси завершили международный турнир в Китае поражением, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Фото: Белорусская федерация баскетбола

В своем шестом поединке в турне по Китаю команда Натальи Трофимовой уступила сегодня сборной Литвы со счетом 49:72 (9:17, 16:17, 7:25, 17:13).

Это второе поражение белорусок от литовских баскетболисток на соревнованиях в Китае — в первой игре счет был 45:70.

Кроме того, белорусская дружина проиграла еще по два раза сборным Китая (66:84 и 55:84) и Канады (48:55 и 51:66).

На этих состязаниях команда Беларуси выступала без большой группы ведущих баскетболисток.

Молодежная сборная Беларуси (U-20) сегодня в израильском Эйлате начнет выступление на чемпионате Европы (дивизион В). В стартовом поединке предварительной группы «В» подопечные Ольги Подобед сыграют со сверстницами из Румынии. Соперницами белорусок также будут команды Хорватии (9 июля), Ирландии (10 июля), Великобритании (12 июля) и Израиля (13 июля).

В группе «А» сыграют баскетболистки молодежных сборных Германии, Чехии, Словакии, Исландии, Украины и Греции. После завершения группового турнира по две лучшие команды продолжат борьбу за 3 путевки в элитный дивизион молодежного континентального первенства. Финиширует турнир 16 июля.