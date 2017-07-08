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Белорусские волейболисты упустили победу над Россией на юношеском ЧЕ

08.07.2017 23:22 — Разное | Tut.by  
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Белорусские волейболисты уступили России со счетом 2:3 (25:22, 25:20, 21:25, 18:25, 12:15) и не пробились в полуфинал юношеского чемпионата Европы (U-17), который проходит в Турции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После четырех матчей на предварительном этапе в группе II подопечные главного тренера Алексея Ковалева имели в активе три победы — над Испанией (3:1), Чехией (3:0), Италией (3:1) и потерпели поражение лишь от Бельгии (1:3). Успех в игре с россиянами значительно увеличивал шансы белорусов на попадание в число двух лучших команд группы и выход в полуфинал турнира. Команда Алексея Ковалева выиграла два первых сета, но россияне за счет хорошей защиты и действий на блоке смогли остановить атаку соперника. В пятой, решающей, партии белорусы вели 8:4, но не смогли удержать преимущество.

Самым результативным игроком матча стал белорус Владислав Давыскиба — 22 очка, который является и лучшим снайпером чемпионата.

Победа над белорусами не позволила россиянам подняться выше четвертого места в группе II.

Турнирная таблица группы II:

1. Италия — 4 победы/5 матчей.

2. Бельгия — 4/5.

3. Беларусь — 3/5.

4. Россия — 3/5.

5. Чехия — 1/5.

6. Испания — 0/5.

Далее на турнире белорусская команда поборется за 5−8-е места.

Матч с командой Греции, которая заняла четвертую позицию в группе I, состоится 10 июля.

В полуфиналах чемпионата Европы сыграют Болгария — Бельгия и Турция — Италия.

 
 
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Белорусские волейболисты уступили России и не пробились в полуфинал юношеского чемпионата Европы (U-17), который проходит в Турции.

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