8 июля определились еще 7 обладателей путевок в 1/8 финала Кубка Беларуси. При этом представителям высшей лиги «Слуцку» и «Гомелю» не хватило основного времени, чтобы разобраться с соперниками из низших дивизионов.



Фото: АБФФ

«Слуцк» сломил сопротивление команды второй лиги из Житковичей лишь в овертайме, а гомельчанам и вовсе потребовалась серия пенальти, чтобы выгрызть путевку в следующий раунд у представителя первой лиги минского «Торпедо».

В остальных поединках дня представители элитного дивизиона обыграли менее статусных соперников в основное время.

8 июля

ЮАС (Житковичи) (Д3) — «Слуцк» — 0:3 (доп. время)

Голы: 0:1 — Рушницкий (95)Торпедо (Минск) (Д2) — Гомель — 0:0 (0:0), по пенальти — 2:3, 0:2 — Рушницкий (111), 0:3 — Рушницкий (120).

«Торпедо» (Минск) (Д2) — «Гомель» — 0:0 (пенальти — 2:3)

Послематчевые пенальти: Юденков — 0:0, Тамело — 0:0, Адомако — 0:1, Никитин — 1:1, Барсуков — 1:2, Кунцевич — 1:2, Сазонович — 1:3, Гречиха — 2:3, Чмыриков — 2:3, Ловец — 2:3.

«Гранит» (Микашевичи) (Д2) — «Городея» — 0:2

Голы: 0:1 — Лебедев (15), 0:2 — Лебедев (41).

«Молодечно-ДЮСШ-4» (Д3) — «Крумкачы» (Минск) — 0:3

Голы: 0:1 — Корсак (19), 0:2 — Яшин (27), 0:3 — Климович (84).

«Локомотив» (Гомель) (Д2) — «Витебск» — 0:1

Гол: 0:1 — Волков (89).

«Смолевичи-СТИ» (Д2) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 0:2

Голы: 0:1 — Зубович (25), 0:2 — Оганесян (77).

«Барановичи» (Д2) — «Нафтан» (Новополоцк) — 0:1

Голы: 0:1 — Козлов (36).

Напомним, что в предыдущие дни путевки в 1/8 финала обеспечили футболисты еще пяти команд. Главный сюрприз преподнесла перволиговая «Орша», которая в серии послематчевых пенальти выбила из турнира представителя элитного дивизиона.

7 июля

«Неман-Агро» (Столбцы) (Д2) — БАТЭ (Борисов) — 1:5

Голы: 0:1 — Рушевич (26), 0:2 — Рушевич (27), 1:2 — Тишко (45+1), 1:3 — М. Володько (62), 1:4 — Мухамедов (64), 1:5 — Рушевич (72).

На 19-й минуте Гвилия (БАТЭ) не реализовал пенальти (вратарь парировал).

«Сморгонь» (Д2) — «Динамо» (Брест) — 1:4

Голы: 0:1 — Легчилин (14), 0:2 — Осучукву (21), 0:3 — Фамейе (24), 1:3 — Ганич (52), 1:4 — Фамейе (69).

6 июля

«Орша» (Д2) — «Славия» — 1:1, пенальти — 4:3

Голы: 1:0 — Ходневич (72, с пенальти), 1:1 — Котляров (90+1).

Послематчевые пенальти: Шевченко — 0:1, Гигевич — 1:1, Хадаркевич — 1:2, Щербаков — 2:2, Жук — 2:3, Прокопчик — 3:3, Мелесси — 3:3 (мимо), Китаев — 4:3, Котляров — 4:3 (мимо).

5 июля

«Волна» (Пинск) (Д2) — «Минск» — 0:1

Гол: 0:1 — Омельянчук (40).

СДЮШОР-8 (Гомель) (Д3) — «Неман» (Гродно) — 0:7

Голы: 0:1 — Бомбель (33), 0:2 — Яблонский (40), 0:3 — Журневич (51), 0:4 — Хлебосолов (67), 0:5 — Коваленок (70), 0:6 — Хлебосолов (77), 0:7 — Журневич (84).

Остальные поединки 1/16 финала запланированы на 9 июля:

«Слоним-2017» (Д2) — «Днепр» (Могилев)

«Чисть» (Д3) — «Динамо» (Минск)

«Луч» (Минск) (Д2) — «Шахтер» (Солигорск)

«Белшина» (Бобруйск) (Д2) — «Ислочь» (Минский р-н).