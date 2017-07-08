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Картинка дня: скоростной поезд против истребителя
Пассажиры французского скоростного электропоезда TGV сняли на видео, как состав поравнялся с летящим в небе истребителем Dassault Rafale на скорости около 320 км/ч,
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Отметим, что для боевого самолета это далеко не предел — он может разгоняться до 1900 км/ч, но это не делает зрелище менее захватывающим.
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Пассажиры французского скоростного электропоезда TGV сняли на видео, как состав поравнялся с летящим в небе истребителем Dassault Rafale на скорости около 320 км/ч.
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