Синоптики: в воскресенье ожидаются грозы

МИНСК, 8 июл — Sputnik. Грозы ожидаются по большей части Беларуси днем 9 июля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Ночью преимущественно по западной половине пройдут кратковременные дожди, днем в большинстве районов прогремят грозы.

Ветер переменных направлений умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит плюс 5-11, по юго-западу — 12-15. В среднем температура воздуха днем в воскресенье составит от +16°С до +21°С.

Ранее синоптики заявили, что теплая погода установится в Беларуси с 10 июля — на территорию республики начнет поступать теплый воздух из Центральной Европы. Уже в понедельник температура воздуха поднимется до +25°С, по югу страны — до +28°С.