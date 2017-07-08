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Синоптики: в воскресенье ожидаются грозы

08.07.2017 21:38 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 июл — Sputnik. Грозы ожидаются по большей части Беларуси днем 9 июля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Ночью преимущественно по западной половине пройдут кратковременные дожди, днем в большинстве районов прогремят грозы.

Синоптики: в воскресенье ожидаются грозы
© Pixabay
Синоптики обещают, что в Беларуси потеплеет уже в понедельник 10 июля

Ветер переменных направлений умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит плюс 5-11, по юго-западу — 12-15. В среднем температура воздуха днем в воскресенье составит от +16°С до +21°С.

Ранее синоптики заявили, что теплая погода установится в Беларуси с 10 июля — на территорию республики начнет поступать теплый воздух из Центральной Европы. Уже в понедельник температура воздуха поднимется до +25°С, по югу страны — до +28°С.

 
Теги: Минск
 
 
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По прогнозам синоптиков, по-настоящему летняя солнечная погода на территории республики установится в понедельник.

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