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Как возраст изменил главных кинодив 20 века

09.07.2017 08:00 — Разное | Tut.by  
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На этой неделе весь культурный мир праздновал 90-летие великой аткрисы Джины Лоллобриджиды.

Звездой европейского кино Джина стала после выхода на экраны картины французского режиссера Кристиана-Жака «Фан-Фан-Тюльпан», а уже через четыре года она покорила Голливуд.


book-face.ru

Udoktora.net

games-of-thrones.ru

К своему почтенному возрасту актриса относится спокойно и даже с юмором: «Мне нравится отмечать три раза по 30», — сказала Лоллобриджида Euronews.

А как время изменило главных кинодив 20 века? Вспоминаем вместе с LADY!

Орнела Мутти


Фото: ivi.ru, spletnik.ru

Софи Лорен


Фото:liveinternet.ru

Хелен Миррен


Фото:kinowar.com, spletnik.ru

Катрин Денев


Фото: Vipticket.ru

Вера Алентова


Фото :uznayvse.ru

Маргарита Терехова


Фото: starhit.ru

И …сама Джина Лоллобриджида


 
 
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