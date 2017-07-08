Как возраст изменил главных кинодив 20 века

На этой неделе весь культурный мир праздновал 90-летие великой аткрисы Джины Лоллобриджиды.

Звездой европейского кино Джина стала после выхода на экраны картины французского режиссера Кристиана-Жака «Фан-Фан-Тюльпан», а уже через четыре года она покорила Голливуд.



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К своему почтенному возрасту актриса относится спокойно и даже с юмором: «Мне нравится отмечать три раза по 30», — сказала Лоллобриджида Euronews .

А как время изменило главных кинодив 20 века? Вспоминаем вместе с LADY!

Орнела Мутти



Фото: ivi.ru, spletnik.ru

Софи Лорен



Фото:liveinternet.ru

Хелен Миррен



Фото:kinowar.com, spletnik.ru

Катрин Денев

Вера Алентова



Фото :uznayvse.ru

Маргарита Терехова



Фото: starhit.ru

И …сама Джина Лоллобриджида



