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Как возраст изменил главных кинодив 20 века
На этой неделе весь культурный мир праздновал
Звездой европейского кино Джина стала после выхода на экраны картины французского режиссера Кристиана-Жака «Фан-Фан-Тюльпан», а уже через четыре года она покорила Голливуд.
К своему почтенному возрасту актриса относится спокойно и даже с юмором: «Мне нравится отмечать три раза по 30», — сказала Лоллобриджида
А как время изменило главных кинодив 20 века? Вспоминаем вместе с LADY!
Орнела Мутти
Софи Лорен
Хелен Миррен
Катрин Денев
Вера Алентова
Маргарита Терехова
И …сама Джина Лоллобриджида
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Красота 20 века
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