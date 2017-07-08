Как Барби и Кен: люди превратившие себя в кукол

Барби и Кен — одна из самых популярных детских игрушек. Но для детей они не только куклы, но и модель для подражания.

Ученые давно рассчитали, что с параметрами Барби ни одна женщина не смогла бы нормально существовать и жить полноценной жизнью , а общественность борется за то, чтобы куклы были «человеческими» и не развивали комплексов у детей.

Только не все смогли перерасти детские идеалы красоты и справиться с иллюзиями.

Редакция LADY в подборке выходного дня расскажет про самые впечатляющие пластические преображения, превратившие обычных людей в Барби и Кенов.

Валерия Лукьянова

Знаменитая украинская «Барби» утверждает, что не делала никаких операций, кроме увеличения груди, а сходства с легендарной куклой она добивается за счет макияжа и линз, а все остальное — это дар природы.





Фото до преображения:





Лолита Ричи





Еще одна украинская Барби. Мама девушки утверждает, что девочка с самого детства была похожа на куклу, а с возрастом это сходство только усилилось. Все предположения о хирургических вмешательствах отвергаются.

А вот фото до известности пока отсутствуют. Может, и к лучшему, кто знает, что скрывается за образом «идеальной Барби».

Ханна Грегори





Великобританка прославилась после того, как ее Instagram собрал более 18 тысяч подписчиков. С тех пор девушка не сходит со страниц местных таблоидов. Сейчас число ее подписчкиов в Instagram подходит к отметке в 40 тысяч. Девушка уверяет, что не делала ни одной пластической операции, а сходства с куклой она достигает путем трехчасового макияжа и соответствующего образу гардероба.

Так девушка выглядит без тонны косметики:





Анастасия Шпагина





Российская блогерша выглядит не как кукла Барби, а как героиня аниме. Ее образ многие осуждают, многие копируют, но она точно не остается без внимания. В отличие от своих зарубежных подруг по «кукольному домику», Анастасия признается, что делала пластические операции. Ниче хорошего из этого не вышло, случился большой скандал из-за неправильно сделанного носа, и Настина история широко освещалась на телеканалах родной страны.

Фото до преображения:





Родриго Алвес





30-летний бразилец Родриго Алвес всегда считал внешность Кена идеальной, поэтому вложил в свое преображение 100 тысяч фунтов стерлингов. Ему сделали более 12 операций на различных частях тела, и он не собирается останавливаться на достигнутом, «ведь нет предела совершенству».

А вот таким был Родриго до «превращения» в Кена





Келсо Сантибаньес





Еще один «Кен» потратил на свое преображение около 45 тысяч долларов. Молодой человек прославился тем, что подражал Кену, и тем, что выпускал игрушек похожих на себя. К сожалению, красоте этого молодого человека не суждено было долго удивлять: в возрасте 20 лет он скончался от пневмонии.

Маурисио Гальди





Бразилия недолго оставалась без собственного Кена. Маурисио Гальди 30-летний житель Сан-Пауло перенес около 8 операций, чтобы походить на Кена. Мужчина говорит о том, что ему всегда нравились куклы и в детстве он завидовал девочкам, которые в них играли. Сам же он боялся играть с ними на людях, потому что не хотел, чтобы над ним смеялись.

А вот и фото до операций: