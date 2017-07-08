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Просто и вкусно: курица в лимонном соусе
09.07.2017 08:08 — Разное | Sputnik Беларусь
С помощью этого рецепта можно порадовать и большое количество гостей. Все ингредиенты, как правило, есть на кухне. Итак…
Нам понадобится:
© Sputnik / Людмила Янковская
Курица в лимонном соусе
Из лимона выжимаем сок и снимаем цедру. Куриное филе разрезаем на крупноватые куски, натираем филе лимонным соком и солью. Оставляем немного постоять.
© Sputnik / Людмила Янковская
Курица в лимонном соусе
Когда филе немного промаринуется в лимонном соке с солью, обваляем кусочки в муке, стараясь не делать толстую плотную корку из муки.
© Sputnik / Людмила Янковская
Курица в лимонном соусе
В глубокой сковороде с толстым дном разогреваем масло и бросаем туда пару веточек свежего розмарина. Если нет свежего, не беда, сушеный тоже подойдет, просто продержите розмарин в масле дольше и уменьшите огонь, чтобы масло напиталось ароматами розмарина.
© Sputnik / Людмила Янковская
Курица в лимонном соусе
Выкладываем в сковороду куриные грудки и жарим практически до готовности. Снимаем со сковороды и откладываем в сторонку.
© Sputnik / Людмила Янковская
Курица в лимонном соусе
Теперь займемся соусом. В сковороду добавляем лимонный сок, столовую ложку муки, перец горошком и цедру лимона. Все перемешиваем, при необходимости добавляем воду, чтобы растворить муку. Доводим до кипения на небольшом огне, постоянно помешивая. Пробуем соус на вкус — если кажется, что излишне кисло, вкус можно выровнять при помощи ложки-другой сахара.
© Sputnik / Людмила Янковская
Курица в лимонном соусе
Возвращаем куриные грудки в сковороду и тушим в соусе несколько мнут до полной готовности, контролируем, чтобы соус и мясо не подгорали.
© Sputnik / Людмила Янковская
Курица в лимонном соусе
Готовое филе достаем из сковороды и вкладываем на блюдо, поливаем соусом и украшаем свежей зеленью или овощами.
© Sputnik / Людмила Янковская
Курица в лимонном соусе
Приятного аппетита!
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Блюдо очень простое в приготовлении с ярко выраженным лимонным вкусом. Оно отлично подойдет для тихих и ленивых выходных.
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