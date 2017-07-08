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Просто и вкусно: курица в лимонном соусе

09.07.2017 08:08 — Разное | Sputnik Беларусь  
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С помощью этого рецепта можно порадовать и большое количество гостей. Все ингредиенты, как правило, есть на кухне. Итак…

Нам понадобится:

  • 4 куриные грудки
  • 1 лимон
  • Мука
  • Розмарин
  • Оливковое масло
  • Соль, черный перец горошком
Просто и вкусно: курица в лимонном соусе
© Sputnik / Людмила Янковская
Курица в лимонном соусе

Из лимона выжимаем сок и снимаем цедру. Куриное филе разрезаем на крупноватые куски, натираем филе лимонным соком и солью. Оставляем немного постоять.

Просто и вкусно: курица в лимонном соусе
© Sputnik / Людмила Янковская
Курица в лимонном соусе

Когда филе немного промаринуется в лимонном соке с солью, обваляем кусочки в муке, стараясь не делать толстую плотную корку из муки.

Просто и вкусно: курица в лимонном соусе
© Sputnik / Людмила Янковская
Курица в лимонном соусе

В глубокой сковороде с толстым дном разогреваем масло и бросаем туда пару веточек свежего розмарина. Если нет свежего, не беда, сушеный тоже подойдет, просто продержите розмарин в масле дольше и уменьшите огонь, чтобы масло напиталось ароматами розмарина.

Просто и вкусно: курица в лимонном соусе
© Sputnik / Людмила Янковская
Курица в лимонном соусе

Выкладываем в сковороду куриные грудки и жарим практически до готовности. Снимаем со сковороды и откладываем в сторонку.

Просто и вкусно: курица в лимонном соусе
© Sputnik / Людмила Янковская
Курица в лимонном соусе

Теперь займемся соусом. В сковороду добавляем лимонный сок, столовую ложку муки, перец горошком и цедру лимона. Все перемешиваем, при необходимости добавляем воду, чтобы растворить муку. Доводим до кипения на небольшом огне, постоянно помешивая. Пробуем соус на вкус — если кажется, что излишне кисло, вкус можно выровнять при помощи ложки-другой сахара.

Просто и вкусно: курица в лимонном соусе
© Sputnik / Людмила Янковская
Курица в лимонном соусе

Возвращаем куриные грудки в сковороду и тушим в соусе несколько мнут до полной готовности, контролируем, чтобы соус и мясо не подгорали.

Просто и вкусно: курица в лимонном соусе
© Sputnik / Людмила Янковская
Курица в лимонном соусе

Готовое филе достаем из сковороды и вкладываем на блюдо, поливаем соусом и украшаем свежей зеленью или овощами.

Просто и вкусно: курица в лимонном соусе
© Sputnik / Людмила Янковская
Курица в лимонном соусе

Приятного аппетита!

 
 
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Блюдо очень простое в приготовлении с ярко выраженным лимонным вкусом. Оно отлично подойдет для тихих и ленивых выходных.

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