Для тех,у кого никогда нет времени: 5 быстрых блюд в духовке

Утром перед сборами на работу или после нее, когда заканчивается 8-часовой рабочий день и каждый час на счету, выручает духовка. Предлагаем 5 простых и вкусных блюд, которые не отнимут много времени.

Пирог из слоено-дрожжевого теста с курицей





Состав:

Слоено-дрожжевое тесто.

Для начинки:

200−250 г куриного фарша.

1 ст. л майонеза или сметаны.

Лук репчатый 1 шт.

Яйцо 1 шт.

Растительное масло.

Укроп, соль, специи.

Способ приготовления:

Размораживаем тесто в течение часа при комнатной температуре. Делим его на две части.

Готовим начинку. Отделяем белок от желтка. Вбиваем белок в фарш, добавляем майонез или сметану, мелко нарезанный лук и укроп. Раскатываем пласты теста, один из них кладем в смазанную подсолнечным маслом форму, сверху выкладываем фарш, затем второй пласт теста. Защипываем края, смазываем желтком. Обязательно делаем проколы, иначе тесто потрескается. Отправляем в духовку на 40 минут при температуре 180−200 градусов. Альтернативой тесту может быть лаваш.

Картофельно-сливочная запеканка с брокколи





Состав:

Картофель 5−6 шт.

Брокколи свежая либо замороженная 250−300 г.

1 ст. сливок 10−20%.

1 ст. л. сливочного масла.

1 ст. л. муки.

Сыр твердый, 50 граммов, по желанию.

Соль, специи.

Растительное масло.

Способ приготовления:

Очищаем и нарезаем тонкими колечками картофель. Заправляем его специями, растительным маслом, солим. Выкладываем в форму для запекания, сверху — брокколи. Муку со сливочным маслом пассируем на сковороде, добавляем сливки. Доводим до кипения, затем отправляем смесь к картофелю и брокколи. Готовим на протяжении 30−40 минут при температуре 200 градусов.

Гречка с курицей в горшочке





Для одного горшочка объемом 500 мл понадобится:

Гречка 1 стакан

Куриное филе 300 г.

Морковь средняя 1 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Соль, специи.

Способ: приготовления

Промываем гречку. Затем нарезаем кубиками куриное филе. Слегка обжариваем на сковороде. Очищаем морковь и также нарезаем кубиками. Мелко нарезаем лук. Добавляем к овощам и курице гречку. Не забываем посолить и добавить специй. Получившуюся смесь выкладываем в горшочек. Добавляем воду. Уровень воды должен быть выше уровня гречки примерно на 1 см. Ставим в нагретую до 200 градусов духовку. Теперь самое главное не упустить момент закипания, иначе гречка переварится. Как только она закипит, уменьшаем температуру градусов на 20. Готовим в течение 40 минут. Сытный и быстрый ужин готов.

Творожная запеканка с печеньем





Состав:

2 пачки творога

Яйцо — 2 шт.

1 ст. манной крупы

1 ст. сахара

Пол чайной ложки соды

Пачка печенья

Ягоды свежие или мороженые по желанию

Способ приготовления:

Добавляем к творогу два яйца, сахар. Смешиваем манную крупу с содой, затем отправляем к творогу. Крошим в целлофановом пакете печенье, но не сильно мелко. Выкладываем его на дно формы для запекания. Сверху можно положить ягоды. Заливаем все творожно-манной смесью. Выпекаем при температуре 200 градусов в течение 40 минут.

Насыпной пирог с ягодами





Состав:

1 пачка маргарина

3 ст. муки

1 ст. сахара

Пол чайной ложки соды, гашеной уксусом

Ягоды или любое варенье

Способ приготовления:

Натираем на крупной терке замороженный маргарин. Добавляем к нему сахар, затем гашенную уксусом соду, муку. Перемешиваем руками. Должна получиться крошка. 2/3 теста выкладываем в форму, утрамбовываем ложкой. Кладем ягоды либо варенье, посыпаем оставшимся тестом. Выпекаем в течение 30 минут при температуре 170−180 градусов.