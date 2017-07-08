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Для тех,у кого никогда нет времени: 5 быстрых блюд в духовке
Утром перед сборами на работу или после нее, когда заканчивается 8-часовой рабочий день и каждый час на счету, выручает духовка. Предлагаем 5 простых и вкусных блюд, которые не отнимут много времени.
Пирог из слоено-дрожжевого теста с курицей
Состав:
Слоено-дрожжевое тесто.
Для начинки:
200−250 г куриного фарша.
1 ст. л майонеза или сметаны.
Лук репчатый 1 шт.
Яйцо 1 шт.
Растительное масло.
Укроп, соль, специи.
Способ приготовления:
Размораживаем тесто в течение часа при комнатной температуре. Делим его на две части.
Готовим начинку. Отделяем белок от желтка. Вбиваем белок в фарш, добавляем майонез или сметану, мелко нарезанный лук и укроп. Раскатываем пласты теста, один из них кладем в смазанную подсолнечным маслом форму, сверху выкладываем фарш, затем второй пласт теста. Защипываем края, смазываем желтком. Обязательно делаем проколы, иначе тесто потрескается. Отправляем в духовку на 40 минут при температуре 180−200 градусов. Альтернативой тесту может быть лаваш.
Картофельно-сливочная запеканка с брокколи
Состав:
Картофель 5−6 шт.
Брокколи свежая либо замороженная 250−300 г.
1 ст. сливок 10−20%.
1 ст. л. сливочного масла.
1 ст. л. муки.
Сыр твердый, 50 граммов, по желанию.
Соль, специи.
Растительное масло.
Способ приготовления:
Очищаем и нарезаем тонкими колечками картофель. Заправляем его специями, растительным маслом, солим. Выкладываем в форму для запекания, сверху — брокколи. Муку со сливочным маслом пассируем на сковороде, добавляем сливки. Доводим до кипения, затем отправляем смесь к картофелю и брокколи. Готовим на протяжении 30−40 минут при температуре 200 градусов.
Гречка с курицей в горшочке
Для одного горшочка объемом 500 мл понадобится:
Гречка 1 стакан
Куриное филе 300 г.
Морковь средняя 1 шт.
Лук репчатый 1 шт.
Соль, специи.
Способ: приготовления
Промываем гречку. Затем нарезаем кубиками куриное филе. Слегка обжариваем на сковороде. Очищаем морковь и также нарезаем кубиками. Мелко нарезаем лук. Добавляем к овощам и курице гречку. Не забываем посолить и добавить специй. Получившуюся смесь выкладываем в горшочек. Добавляем воду. Уровень воды должен быть выше уровня гречки примерно на 1 см. Ставим в нагретую до 200 градусов духовку. Теперь самое главное не упустить момент закипания, иначе гречка переварится. Как только она закипит, уменьшаем температуру градусов на 20. Готовим в течение 40 минут. Сытный и быстрый ужин готов.
Творожная запеканка с печеньем
Состав:
2 пачки творога
Яйцо — 2 шт.
1 ст. манной крупы
1 ст. сахара
Пол чайной ложки соды
Пачка печенья
Ягоды свежие или мороженые по желанию
Способ приготовления:
Добавляем к творогу два яйца, сахар. Смешиваем манную крупу с содой, затем отправляем к творогу. Крошим в целлофановом пакете печенье, но не сильно мелко. Выкладываем его на дно формы для запекания. Сверху можно положить ягоды. Заливаем все творожно-манной смесью. Выпекаем при температуре 200 градусов в течение 40 минут.
Насыпной пирог с ягодами
Состав:
1 пачка маргарина
3 ст. муки
1 ст. сахара
Пол чайной ложки соды, гашеной уксусом
Ягоды или любое варенье
Способ приготовления:
Натираем на крупной терке замороженный маргарин. Добавляем к нему сахар, затем гашенную уксусом соду, муку. Перемешиваем руками. Должна получиться крошка. 2/3 теста выкладываем в форму, утрамбовываем ложкой. Кладем ягоды либо варенье, посыпаем оставшимся тестом. Выпекаем в течение 30 минут при температуре 170−180 градусов.
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