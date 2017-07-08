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Как у Беларуси получилось то, что пока не удается Молдове
09.07.2017 10:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Как белорусам удалось добиться того, что пока не удается молдаванам — построить Европу у себя дома, на
"Надо делать революцию у себя в голове. Белорусы смогли сделать такую революцию. Надо еще отметить характер белорусский: это дисциплинированность и соблюдение законов. Европа чем хороша — соблюдением законов. У нас в Молдове трудолюбивый народ, но и белорусы трудолюбивые, они никогда не сидят без дела", — сказал Статкевич.
© Sputnik / Александр Шурмелев
По мнению собеседника Sputnik, многое зависит от сильного лидера страны. Статкевич считает, что особой заслугой президента Беларуси Александра Лукашенко стало то, что после распада СССР ему удалось сохранить производство и коллективы в сложных условиях, когда их продукция была абсолютно не востребована.
"Эти заводы тогда работали на склады, и МАЗ, и тракторный завод — у них не было реализации. Ему удалось не развалить не только само производство, но и сохранить коллективы, специалистов", — отметил собеседник.
Хорошие дороги, низкий уровень преступности и безработицы, социальные гарантии и медицинское обслуживание — все это, по мнению собеседника, стало возможным при нескольких условиях, одно из которых — жесткая дисциплина.
"В Беларуси если поздно ты будешь сидеть пить пиво на скамейке, без разговоров тебя доставят в милицию. Зато порядок, ты спокойно идешь ночью, и это действительно будет", — сказал Статкевич.
Фрагмент беседы с председателем Белорусской общины Республики Молдова Юрием Статкевичем слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Залог успеха Беларуси кроется не только в трудолюбии народа, но и в его менталитете, считает председатель Белорусской общины Республики Молдова Юрий Статкевич.
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