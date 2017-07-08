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Как у Беларуси получилось то, что пока не удается Молдове

09.07.2017 10:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Как белорусам удалось добиться того, что пока не удается молдаванам — построить Европу у себя дома, на радио Sputnik Молдова рассказал председатель Белорусской общины Республики Молдова Юрий Статкевич.

"Надо делать революцию у себя в голове. Белорусы смогли сделать такую революцию. Надо еще отметить характер белорусский: это дисциплинированность и соблюдение законов. Европа чем хороша — соблюдением законов. У нас в Молдове трудолюбивый народ, но и белорусы трудолюбивые, они никогда не сидят без дела", — сказал Статкевич.

Как у Беларуси получилось то, что пока не удается Молдове
© Sputnik / Александр Шурмелев
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По мнению собеседника Sputnik, многое зависит от сильного лидера страны. Статкевич считает, что особой заслугой президента Беларуси Александра Лукашенко стало то, что после распада СССР ему удалось сохранить производство и коллективы в сложных условиях, когда их продукция была абсолютно не востребована.

"Эти заводы тогда работали на склады, и МАЗ, и тракторный завод — у них не было реализации. Ему удалось не развалить не только само производство, но и сохранить коллективы, специалистов", — отметил собеседник.

Хорошие дороги, низкий уровень преступности и безработицы, социальные гарантии и медицинское обслуживание — все это, по мнению собеседника, стало возможным при нескольких условиях, одно из которых — жесткая дисциплина.

"В Беларуси если поздно ты будешь сидеть пить пиво на скамейке, без разговоров тебя доставят в милицию. Зато порядок, ты спокойно идешь ночью, и это действительно будет", — сказал Статкевич.

Фрагмент беседы с председателем Белорусской общины Республики Молдова Юрием Статкевичем слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Залог успеха Беларуси кроется не только в трудолюбии народа, но и в его менталитете, считает председатель Белорусской общины Республики Молдова Юрий Статкевич.

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