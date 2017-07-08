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тысячи минчан открыли в центре столицы сезон вечеров классической музыки
Вчера в Минске стартовал новый сезон «
На выступлении прозвучали хиты симфонической музыки в исполнении Оксаны Волковой, Кристиана Бенедикта, Ирины Крикуновой. Александр Анисимов поделился впечатлениями и отметил, что любит ощущение того, что ты нужен не 30, не 300 и даже не 600 слушателям, которых вмещает Большой зал нашей филармонии, а десяти тысячам людей — именно столько зрителей приходит на концерты фестиваля.
— Это такое потрясающее чувство нужности, —
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Вчера в Минске стартовал новый сезон "Классики у Ратуши с velcom".
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