тысячи минчан открыли в центре столицы сезон вечеров классической музыки

Вчера в Минске стартовал новый сезон « Классики у Ратуши с velcom ». Государственный академический симфонический оркестр под управлением Александра Анисимова отметил этим концертом свое 90-летие.





На выступлении прозвучали хиты симфонической музыки в исполнении Оксаны Волковой, Кристиана Бенедикта, Ирины Крикуновой. Александр Анисимов поделился впечатлениями и отметил, что любит ощущение того, что ты нужен не 30, не 300 и даже не 600 слушателям, которых вмещает Большой зал нашей филармонии, а десяти тысячам людей — именно столько зрителей приходит на концерты фестиваля.





— Это такое потрясающее чувство нужности, — подчеркнул дерижер , — благодарности за то, что ты сотворил в данный миг на сцене, что оно, на мой взгляд, стоит того, чтобы преодолеть некоторые технические вопросы формата open-air.





























