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тысячи минчан открыли в центре столицы сезон вечеров классической музыки

09.07.2017 09:59 — Разное | Tut.by  
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Вчера в Минске стартовал новый сезон «Классики у Ратуши с velcom». Государственный академический симфонический оркестр под управлением Александра Анисимова отметил этим концертом свое 90-летие.


На выступлении прозвучали хиты симфонической музыки в исполнении Оксаны Волковой, Кристиана Бенедикта, Ирины Крикуновой. Александр Анисимов поделился впечатлениями и отметил, что любит ощущение того, что ты нужен не 30, не 300 и даже не 600 слушателям, которых вмещает Большой зал нашей филармонии, а десяти тысячам людей — именно столько зрителей приходит на концерты фестиваля.


— Это такое потрясающее чувство нужности, — подчеркнул дерижер, — благодарности за то, что ты сотворил в данный миг на сцене, что оно, на мой взгляд, стоит того, чтобы преодолеть некоторые технические вопросы формата open-air.









 
Теги: Минск
 
 
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Вчера в Минске стартовал новый сезон "Классики у Ратуши с velcom".

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