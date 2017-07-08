Под Минском 8 июля каждый желающий имел возможность проехать за рулем электромобиля Tesla, разогнаться до «сотни» за 3 секунды и пообщаться с реальными владельцами этих электромобилей. Так прошла открытая встреча Белорусского Tesla-клуба.





На набережной Минского моря выстроились в ряд 10 автомобилей Tesla. На сегодня в Тесла-клубе немного членов — всего 11. Один из владельцев не смог приехать из Гомеля. Да, модельный ряд компании состоит пока из двух машин — седана Model S и кроссовера Model X.





— Здесь собрались все владельцы Tesla, которых я знаю лично. Их одиннадцать человек. Наверное, есть еще, но я с ними не знаком. Все минские владельцы здесь, но, возможно, где-то в областных городах есть еще теславоды. В любом случае приглашаем их в наш клуб. — рассказал Артур Туманов, идейный организатор встречи, руководитель клуба и один из самых опытных теславодов Беларуси.

Среди десятка Tesla были две самые быстрые версии Model S, способные разогнаться до 100 км/ч за 3 секунды.





Семиместный полукроссовер-полуминивэн Model X лишь немногим медленнее. На разгон до «сотни» он тратит 3,2 секунды. Именно Model X и послужила во время встречи своеобразным аттракционом под названием «Улыбка Tesla». Любой желающий мог на себе ощущить, что такое 3 секунды до сотни. Правда, не за рулем, а на пассажирском сидении. За одну поездку испытать «Улыбку Tesla» могли сразу шестеро добровольцев.





А вот на седане Model S можно было проехать и за рулем. Тестовая машина не такая быстрая — «всего» 5,4 секунды до 100 км/ч. Но этого достаточно, чтобы почувствовать все преимущества электромобиля.





Сюрпризом для всех собравшихся стал один автомобиль, совсем не похожий на Tesla. Это был Citroen AX. Что он делал на встрече Tesla-клуба? Хвастался своей электрической трансмиссией. Его владелец, Сергей, больше двух лет переделывал бензиновый «ситроен», превратив его в полноценный электромобиль. Двигатель у него стоит от электропогрузчика, батареи — литий-ионные.





— Заряда хватает примерно на 60−90 километров, максимальная скорость — около 100 км/ч. Я езжу на машине каждый день, за месяц, бывало, наматываю по 3 тысячи километров. Заряжаюсь от розетки на 220 В на работе. Планирую в скором времени увеличить емкость батарей, чтобы меньше зависеть от розетки.



































— Задача Tesla-клуба — решение какие-то вопросов с обслуживанием для владельцев. Кроме того, каждый может поделиться каким-то своим опытом владения, особенностями ежедневной эксплуатации. Самые популярные вопросы, которые задают владельцам: сколько прет, сколько проезжает на одной зарядке и может ли Tesla ездить зимой. Так что в глобалоьном смысле задача клуба — популяризация марки. Мы хотим показать, что электромобильному двжиению в Беларуси — быть. И пусть тех же Tesla на дорогах не так много, уверен, что популярность электромобилей у нас еще впереди. — поделился Артур Туманов.