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Илон Маск показал фото первой Tesla Model 3

09.07.2017 10:33 — Разное | Tut.by  
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9 июля глава компании Tesla Motors Илон Маск опубликовал в своем Twitter две фотографии первого готового электрокара Tesla Model 3.

Похоже, этот автомобиль направится прямо в гараж Маска, пишет американское издание The Verge. Первый Tesla Model 3 должен был достаться одному из членов правления Tesla, но тот отказался в него в пользу Маска, который получит новый электрокар в качестве подарка на 46-й день рождения.

Прототип Tesla Model 3 был представлен в апреле 2016 года. С тех пор количество предзаказов на автомобиль превысило 400 тысяч. Минимальная цена на Model 3 составит около 35 тысяч долларов (цена предыдущих моделей Tesla составляла 100 тысяч долларов в больше).

Младшая модель получила дизайн в стиле флагманской Model S, имеет пятиместный салон и интерьер без панели приборов, но с большим дисплеем в центре консоли. Запас хода базовой Model 3 составляет 340 км.

Ожидается, что производство Tesla Model 3 вырастет до 100 автомобилей в августе. до 1500 — в сентябре и до 20 тысяч к декабрю.

 
 
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9 июля глава компании Tesla Motors Илон Маск опубликовал в своем Twitter две фотографии первого готового электрокара Tesla Model 3.

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