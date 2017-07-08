|
Илон Маск показал фото первой Tesla Model 3
9 июля глава компании Tesla Motors Илон Маск опубликовал в своем Twitter две фотографии первого готового электрокара Tesla Model 3.
Похоже, этот автомобиль направится прямо в гараж Маска,
Прототип Tesla Model 3 был представлен в апреле 2016 года. С тех пор количество предзаказов на автомобиль
Младшая модель получила дизайн в стиле флагманской Model S, имеет пятиместный салон и интерьер без панели приборов, но с большим дисплеем в центре консоли. Запас хода базовой Model 3 составляет 340 км.
Ожидается, что производство Tesla Model 3 вырастет до 100 автомобилей в августе. до 1500 — в сентябре и до 20 тысяч к декабрю.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
9 июля глава компании Tesla Motors Илон Маск опубликовал в своем Twitter две фотографии первого готового электрокара Tesla Model 3.
|
Архив (Разное)
Комментарии