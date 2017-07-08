Илон Маск показал фото первой Tesla Model 3

9 июля глава компании Tesla Motors Илон Маск опубликовал в своем Twitter две фотографии первого готового электрокара Tesla Model 3.

First Production Model 3 pic.twitter.com/TCa2NSUNI3 — Elon Musk (@elonmusk) July 9, 2017

Похоже, этот автомобиль направится прямо в гараж Маска, пишет американское издание The Verge. Первый Tesla Model 3 должен был достаться одному из членов правления Tesla, но тот отказался в него в пользу Маска, который получит новый электрокар в качестве подарка на 46-й день рождения.

Прототип Tesla Model 3 был представлен в апреле 2016 года. С тех пор количество предзаказов на автомобиль превысило 400 тысяч. Минимальная цена на Model 3 составит около 35 тысяч долларов (цена предыдущих моделей Tesla составляла 100 тысяч долларов в больше).

Младшая модель получила дизайн в стиле флагманской Model S, имеет пятиместный салон и интерьер без панели приборов, но с большим дисплеем в центре консоли. Запас хода базовой Model 3 составляет 340 км.

Ожидается, что производство Tesla Model 3 вырастет до 100 автомобилей в августе. до 1500 — в сентябре и до 20 тысяч к декабрю.