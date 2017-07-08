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"Кругом были бессмертные!" МАЗы примчались 4-ми на прологе "Шёлкового пути"

09.07.2017 10:50 — Разное | Tut.by  
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Три белорусских экипажа благополучно прошли первый этап ралли-рейда «Шелковый путь». МАЗ под управлением Сергея Вязовича и вовсе оказался четвертым на 61-километровом спецучастке по дороге в Чебоксары, рассказали в команде «МАЗ-СПОРТавто».


Первому этапу предшествовал ночной переезд. Ближе к Чебоксарам гонщиков ожидал спецучасток в 61 км, на котором пришлось «попрыгать» по просёлкам и полям и тем самым проверить на прочность качество подвески. Мокрая трасса и примкнувшие к ней зрители создавали дополнительную сложность и опасность.

Среди белорусов лучшего всего выступил лидер команды Сергей Вязович. Его экипаж показал четвёртое время — около 52 минут. От победителя заезда — чеха Мартина Коломы на Tatra — белорусы отстали на 2 минуты 35 секунд. Впереди также оказались небезызвестный Алеш Лопрайс и Тон ван Генугтен из команды Petronas Team De Rooy. Позади — все четыре камазовских экипажа.

В первую десятку попал и МАЗ Алексея Вишневского, который приехал девятым. Его время — около 55 минут, разница с лидером — 5 минут 29 секунд. Александр Василевский финишировал 17-м, преодолев спецучасток за час и проиграв чеху 11 минут.


«На трассе было очень скользко и грязно. В результате особенно сложно было управлять машиной при торможении. При этом зрители стояли очень близко к трассе, поэтому приходилось заранее сбрасывать скорость. Мы таких людей называем „бессмертными“, поскольку стоят в опасной зоне и ничего не боятся», — рассказали в команде.

Второй этап приведёт гонщиков в Уфу. Спецучасток длиной 157 км будет сочетать в себе скоростные трассы и бездорожье с резкими поворотами, скрытыми в траве ямами и кочками.


Ралли-рейд «Шёлковый путь-2017» проходит по территориям России, Казахстана и Китая. Завершится гонка 22 июля в китайском городе Сиань. Протяженность дистанции составляет 9599 км, из которых 4094 км приходится на спецучастки. Среди испытаний — бескрайние степи, опасные горные серпантины, коварные пески и огромные дюны. Евразийский марафон по уровню сложности не уступает всемирно известному «Дакару».

 
 
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Три белорусских экипажа благополучно прошли первый этап ралли-рейда "Шелковый путь". МАЗ под управлением Сергея Вязовича и вовсе оказался четвертым на...

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