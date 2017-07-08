А был ли Мотолько: в Байнете разгорелся скандал с участием Михалка

МИНСК, 9 июл — Sputnik. Очередной скандал случился в Байнете. Фронтмен группы Brutto Сергей Михалок нелестно высказался о блогере Антоне Мотолько во время концерта на хуторе "Шабли", а тот ответил ему у себя на странице в Facebook.

Причиной выяснений отношений стало то, что якобы Мотолько раскритиковал ролик "Белавиа", в котором Михалок читает стихотворение Максима Богдановича "Слуцкія ткачыхі". Поводом снять видео послужило то, что авиаперевозчик стал официальным для группы Brutto. В интернете видео вызвало большое обсуждение: среди отзывов были и нелестные.

Михалку донесли, что якобы среди выступающих "против" был и блогер Мотолько, и поэтому поводу решил высказаться на своем концерте.

"Мне очень интересно мнение людей, которые воздвигают дома или возделывают землю. Мне очень интересно мнение людей, которые пишут стихи. Мне очень интересно мнение людей, которые создают какие-то формы. А не создают какое-то содержание", — отметил артист.

Выступление по этому поводу у Михалка заняло больше семи минут. В СМИ пишут, что Мотолько на концерте не был, о "наезде" со стороны артиста он узнал из социальных сетей.

"Удивлен и озадачен словами Сергея Михалка. Мы с ним лично не знакомы, и, очевидно, у него сложилось заочное мнение обо мне как о всеобщем критике. На самом деле, ролик я даже не видел и, разумеется, не мог его комментировать. А если бы и мог — каждый имеет право на личное мнение. И Сергей Михалок, и Антон Мотолько", — написал блогер.

По поводу ссоры артиста и блогера в интернете начали высказываться зрители. Многие пишут, что им было неприятно слушать такие слова от Михалка.