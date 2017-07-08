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Овечкин с размахом сыграл свадьбу
8 июля, когда отмечается всероссийский день семьи, любви и верности, звезда НХЛ Александр Овечкин и фотомодель Анастасия Шубская сыграли роскошную свадьбу.
Молодожены
Александр Овечкин — нападающий «Вашингтона» и сборной России по хоккею. Анастасия Шубская — фотомодель, дочь известной актрисы и режиссера Веры Глаголевой и ее второго супруга бизнесмена Кирилла Шубского.
Муж и жена
В августе прошлого года хоккеист выложил фото в социальных сетях с обручальными кольцами, подписав ее: «Это счастье». Многие предположили, что Овечкин и его возлюбленная только расписались, а сама церемония пройдет этим летом.
Место
Шикарная свадьба прошла в концертном зале «Барвиха Luxury Village». Ведущие — актер и шоумен Александр Ревва и певец Николай Басков.
Меню
Гостей угощали красной икрой, роллами, белыми грибами и филе дорада.
Танец
Первый танец в исполнении Овечкина и Шубской.
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