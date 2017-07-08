Овечкин с размахом сыграл свадьбу

8 июля, когда отмечается всероссийский день семьи, любви и верности, звезда НХЛ Александр Овечкин и фотомодель Анастасия Шубская сыграли роскошную свадьбу.



Фото: instagram.com/katyalel777

Молодожены

Александр Овечкин — нападающий «Вашингтона» и сборной России по хоккею. Анастасия Шубская — фотомодель, дочь известной актрисы и режиссера Веры Глаголевой и ее второго супруга бизнесмена Кирилла Шубского.

Моя жизнь! спасибо судьбе что мы вместе, что каждый день я смотрю на твою улыбку, что ты даришь мне счастье!!! очень люблю тебя!!! с праздником!!! Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) Фев 14 2016 в 2:31 PST

Муж и жена

В августе прошлого года хоккеист выложил фото в социальных сетях с обручальными кольцами, подписав ее: «Это счастье». Многие предположили, что Овечкин и его возлюбленная только расписались, а сама церемония пройдет этим летом.





Место

Шикарная свадьба прошла в концертном зале «Барвиха Luxury Village». Ведущие — актер и шоумен Александр Ревва и певец Николай Басков.

С другом @arthurpirozhkov ведём супер свадьбу #ОвечкинШубская#ovechkinateam #ovechkinabride #Овечкины Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) Июл 8 2017 в 10:41 PDT

Меню

Гостей угощали красной икрой, роллами, белыми грибами и филе дорада.

Russian beautiful wedding Alex & Nastya Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Июл 8 2017 в 8:32 PDT

Танец

Первый танец в исполнении Овечкина и Шубской.