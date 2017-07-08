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Овечкин с размахом сыграл свадьбу

09.07.2017 12:18 — Разное | Tut.by  
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8 июля, когда отмечается всероссийский день семьи, любви и верности, звезда НХЛ Александр Овечкин и фотомодель Анастасия Шубская сыграли роскошную свадьбу.


Фото: instagram.com/katyalel777

Молодожены

Александр Овечкин — нападающий «Вашингтона» и сборной России по хоккею. Анастасия Шубская — фотомодель, дочь известной актрисы и режиссера Веры Глаголевой и ее второго супруга бизнесмена Кирилла Шубского.

Муж и жена

В августе прошлого года хоккеист выложил фото в социальных сетях с обручальными кольцами, подписав ее: «Это счастье». Многие предположили, что Овечкин и его возлюбленная только расписались, а сама церемония пройдет этим летом.


Место

Шикарная свадьба прошла в концертном зале «Барвиха Luxury Village». Ведущие — актер и шоумен Александр Ревва и певец Николай Басков.

 

С другом @arthurpirozhkov ведём супер свадьбу #ОвечкинШубская#ovechkinateam #ovechkinabride #Овечкины

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) Июл 8 2017 в 10:41 PDT

Меню

Гостей угощали красной икрой, роллами, белыми грибами и филе дорада.

 

Russian beautiful wedding Alex & Nastya

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Июл 8 2017 в 8:32 PDT

Танец

Первый танец в исполнении Овечкина и Шубской.

 

Это было очень красиво ! Свадебный танец ! Насти @nastyashubskaya и Саши @aleksandrovechkinofficial Я представляю сколько Саша репетировал

 
 
Ссылка на источник 25
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8 июля, когда отмечается всероссийский день семьи, любви и верности, звезда НХЛ Александр Овечкин и фотомодель Анастасия Шубская сыграли роскошную свадьбу.

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